Priskeho představy: Mám rád práci pod tlakem. Bez Hložka si poradíme

O tlaku ve Spartě

„Je to náročné přijít sem a nahradit jiné kouče. Nechci je moc hodnotit, nerad se do takových věcí pouštím. Určitě dělali vše, co mohli, aby klub byl úspěšný. Jsem ve Spartě, jež je ambiciózní a chce být úspěšná. Mám rád práci pod tlakem, mít ambice na titul. Jsem na to zvyklý. Zažil jsem to v Antverpách, jaké to je pracovat pod tlakem nejen od veřejnosti, médií, ale i přímo od vedení. S Tomášem budeme úzce spolupracovat a diskutovat. To je běžné. Můj fokus je na vyhrávání. Tlak od médií neřeším.“