Hotovo! Hložek přestoupil za Schickem do Leverkusenu, Sparta dostane balík

Přestupová sága je u konce. Adam Hložek definitivně mává Spartě. Oficiálně se stal novou posilou německého Leverkusenu. V devatenácti letech tak dělá krok do světového fotbalu, od nové sezony se bude v jedné kabině potkávat třeba s Patrikem Schickem. Pražané za svou hvězdu vyinkasují podle informací iSport.cz zhruba 18 milionů eur (asi 450 milionů korun). V budoucnu pak může na Letné přistát další balík.

To, co se už nějaký ten den mělo za hotovou věc, je nyní oficiálně potvrzené. Leverkusen ve čtvrtek večer oznámil příchod Adama Hložka, jenž v předním bundesligovém klubu podepsal smlouvu do roku 2027.

„Adam Hložek je gólovým hráčem, může nastupovat v útoku, pod hrotem i na křídelní pozici. Jeho všestrannost, síla a především kvalita v zakončení dodá naší ofenzivní složce větší variabilitu,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Leverkusenu Simon Rolfes.

Sparta za svou oporu dostane 18 milionů eur, v přepočtu tedy přibližně 450 milionů korun. Výkonnostní bonusy činí dalších zhruba devět milionů eur (225 milionů korun), v případě dalšího Hložkova přesunu by pak rudí dostali 30 procent z rozdílu přestupových částek.

Reprezentační útočník, jenž však může naskočit na všech ofenzivních pozicích, už v minulém týdnu absolvoval v Německu zdravotní prohlídku. Ačkoli se spekulovalo o zájmu Neapole či Sevilly, plán byl od začátku takový, že rodák z Ivančic zamíří do bundesligy.

Ve hře byly všechny tamní velké kluby, ještě před několika týdny se hodně mluvilo o Lipsku. Volba ale nakonec padla na movitý Leverkusen, za který už nastupuje útočník Patrik Schick.

„Podepsal jsem smlouvu s jedním z nejlepších klubů v bundeslize, to je pro mě skvělá vec. V posledních týdnech jsem Bayer hodně sledoval. Tým hraje krásný fotbal. Jsem nadšený, že mohu být jeho součástí,“ vyznal se Hložek.

Sparta tak přichází o svého suverénně nejlepšího hráče. O chlapíka, jenž za tři a půl sezony ve FORTUNA:LIZE zkompletoval 34 branek a 29 asistencí…

„Je mi to samozřejmě líto, ale takový je fotbal. Adam přestup do zahraničí potřebuje. Očekávám, že transfer určitě proběhne. Byl to nejlepší hráč ligy a nikdo se mu ani nepřiblížil,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Hložek si momentálně plní povinnosti v národním týmu, který čeká série zápasů v rámci Ligy národů. Následně se po krátkém odpočinku přesune do Německa a rozepíše další velkou kapitolu své kariéry.