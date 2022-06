Slavia získala Jurečku, střelce ze Slovácka: Odměna za životní sezonu

Ve čtvrtek na čtyři minuty, v pátek na tři roky... Tak uvedla Slavia novou posilu v představovacím videu. Klub z Edenu oznámil příchod útočníka Václava Jurečky, nejlepšího kanonýra Slovácka z minulé sezony a hráče, který se dostal do národního týmu. V reprezentaci proti Švýcarsku odehrál v Lize národů zmíněné čtyři minuty. Ve Slavii podepsal smlouvu na tři roky.

Jurečka evidoval různé nabídky, už v zimě se mluvilo o tom, že by mohl zamířit do Plzně. Poté, co mu ve Slovácku v létě vypršela smlouva, řešily se i nějaké nabídky ze zahraničí. Nakonec ale 27letý útočník kývl na nabídku Slavie.

„Slavii u nás vnímám jako největší klub. Smlouvu beru jako odměnu za životní sezonu, čekal jsem na ni strašně dlouho. Na své výkony chci navázat, konkurenci samozřejmě vnímám a myslím si, že k fotbalu patří. Bude mě nutit růst a dál se zlepšovat,“ uvedl Jurečka pro klubový web Slavie po podpisu tříletého kontraktu.

Od nové akvizice do útoku si hodně slibuje i vršovický klub. „Je to hráč, který v posledních letech, a hlavně v minulé sezoně, předváděl nadstandardní výkony. Ukázal svůj velký potenciál. Věřím, že prostředí Slavie dostane Václava na ještě vyšší úroveň,“ doplnil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Jurečka v minulé sezoně pomohl Slovácku 17 góly ke čtvrtému místu v nejvyšší soutěži a s týmem také získal domácí pohár MOL Cup po finálové výhře nad Spartou. Svými výkony si řekl o pozvánku do reprezentace, za kterou ve čtvrtek v Lize národů proti Švýcarsku nastoupil jako střídající hráč ke svému druhému zápasu.

V lize Jurečka dosud odehrál za mateřskou Opavu a Slovácko 104 utkání a dal 28 branek. Je druhou letní posilou červenobílých po krajním záložníkovi či obránci Davidu Douděrovi, který přišel z Mladé Boleslavi.