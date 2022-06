Pozor, Benfiko! O Baha se hlásí kluby z Premier League i bundesligy

Letní přestup Alexandera Baha by nakonec nemusel vést do Benfiky Lisabon! Zahraniční zdroje z Dánska a Anglie spekulují, že se v posledních dnech ozvali další dva zájemci, kteří jsou rovněž schopni splnit požadavky Slavie. Podle zdrojů deníku Sportu a iSport.cz by mělo jít o bundesligový Hoffenheim a Brentford z Premier League, jenž o dánského beka stál už v zimě.