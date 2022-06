Nadějný parťák k Laštůvkovi? Baník jedná o Letáčkovi z Pardubic

Osmnáctiletý talent Martin Hrubý jako trojka, která by měla sbírat zkušenosti v třetiligovém béčku, a za měsíc čtyřicátník Jan Laštůvka coby jednička.

Dvě brankářské pozice ze tří má Baník vyřešené. Zbývá obsadit roli gólmana číslo dvě.

Radovan Murin to pravděpodobně nebude, stejně jako Lumír Číž si hledá hostování ve druhé lize. V úvahu připadá například Třinec, Prostějov či Opava.

Letáček v minulé sezoně F:L Zápasy: 11 Inkasované góly: 26 Nuly: 2 Úspěšnost zásahů: 57 % Známka Sportu: 5,45 Budinský v minulé sezoně F:L Zápasy: 11 Inkasované góly: 19 Nuly: 1 Úspěšnost zásahů: 70 % Známka Sportu: 5,55

Složitější bude najít angažmá devětadvacetiletému Slováku Viktoru Budinskému, jehož by Slezané rádi nahradili pardubickým Jiřím Letáčkem. Odchovanec východočeského klubu odchytal stejně jako věčná dvojka Slezanů v uplynulém ročníku jedenáct utkání, brzy by se mohl stěhovat na Bazaly.

Bezmála stokilový a takřka dvoumetrový Letáček je typem agresivního brankáře se slušnou hrou nohama. V předminulé sezoně milovník otužování v zamrzlé vodě dobře nahradil zraněného Marka Boháče, proto jako jednička začal i tu poslední. Start se mu však příliš nepovedl, a tak se mezi třemi tyčemi postupně prostřídali všichni tři včetně uzdraveného Boháče a slávisty Jakuba Markoviče.

Právě dvacetiletý host z Edenu měl pak zásadní vliv na záchraně „Tesly“ v elitní soutěži, neboť ve skupině o udržení udržel čtyři čistá konta z pěti duelů. A jelikož Markovič zůstane v Pardubicích i v příštím ročníku, držet si tak široký tým mužů s rukavicemi by bylo zřejmě zbytečné.

Tato situace nahrává domluvě s Baníkem, zároveň je však třeba připomenout, že skromný celek neprodává hráče pod cenou a umí tvrdě vyjednávat. Pomoci k dohodě by mohl třeba zájem Východočechů o prodloužení hostování levonohého stopera Karla Pojezného, reprezentanta do 21 let.

V mládežnických národních týmech působil i Letáček. Celkem v kategoriích U16, U17 a U18 nasbíral čtrnáct startů. Pokud by do Ostravy opravdu odešel, mohl by ho nahradit devatenáctiletý Patrik Matěka z Admiry Praha. O tom, že Pardubice umí vychovat kvalitní gólmany, svědčí i únorový prodej Filipa Nalezinka do Sparty či Lukáš Horníček v portugalské Braze.

„Už mám nějaký věk. Nikdy nevím, jestli nadcházející trénink a zápas nebude můj poslední, ale pořád mám do fotbalu chuť. Chci hrát dál,“ uvedl Laštůvka v květnu. Přijde mu nový parťák?

Odchovanci odcházejí do Prahy a zahraničí

Kromě stopera Ondřeje Kukučky (18), který se po konci smlouvy stane prvního července hráčem Sparty, mizí z Baníku podle informací iSport.cz i další talentovaní odchovanci FCB. Na odchodu je obránce Daniel Macej (18), jehož loni chtěla italská Parma, i ještě mladší kolegové. Záložník Alex Honajzer (16) míří do Hoffenheimu a Šimon Slončík (15) s Jakubem Šmigou (14) do Slavie. Posledně jmenovaný útočník, který v minulé sezoně MSŽL U14 nastřílel 65 gólů, se v pražském klubu potká se starším bratrem Danielem. Ten do Edenu přestoupil z Ostravy už v únoru a v třetiligovém béčku „sešívaných“ se v jedenácti zápasech trefil desetkrát.

