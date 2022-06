Kúdela míří za exotikou. Pohádkový výdělek, povede ho slavný trenér

Čekal, jak dlouho to jen šlo. Ale z druhé strany se pořád nic moc neozývalo. Ondřej Kúdela po čtyřech a půl letech opouští Slavii, informaci potvrdily deníku Sport a webu iSport.cz dva zdroje z hráčova okolí. 35letý obránce odchází z klubu jako volný hráč a jeho příštím působištěm má být indonéská Jakarta, s níž jednal v průběhu května.

Tři tituly, tři domácí poháry, Liga mistrů, dvě čtvrtfinále Evropské ligy a jedno v Konferenční a taky návrat do národního týmu. Ondřej Kúdela bude mít mraky vzpomínek na působení ve Slavii. To se s končícím kontraktem teď uzavře.

„Sešívaní“ s Kúdelou na příští sezonu nepočítají, k prodloužení smlouvy nedošlo, tím pádem se z odchovance uherskohradišťského fotbalu stane volný hráč. Ale bezprizorní vlastně nezůstane, má už mít podepsáno na tři roky v exotice – v indonéské Jakartě, kde bude hrát pod slavným Thomasem Dollem, bývalým hráčem německé reprezentace, jenž ve své kariéře trénoval Hamburk nebo Borussii Dortmund.

A k tomu pohádkový výdělek několika desítek milionů korun.

K definitivnímu rozhodnutí mělo dojít v posledních dnech, kdy byl mimo jiné Kúdela povolán do národního týmu a z lavičky pozoroval už remízové střetnutí se Španělskem, v úterý s mužstvem odcestoval do Portugalska k dalšímu utkání Ligy národů.

Jakarta není první Kúdelovou odbočkou do zahraničí. V 27 letech si z Mladé Boleslavi odskočil na hostování do kazašského Ordabasy Šymkent. Jeho kariéra se ale nakopla až později, v 30 letech, v lednu 2018, kdy si ho nastupující kouč Slavie Jindřich Trpišovský vzal sebou ze Slovanu Liberec do Edenu.

Brzy se stal oporou obrany, která udivovala svou pevností především v sezoně 2019/2020, kdy s parťákem na stoperu Davidem Hovorkou pomohli mužstvu do Ligy mistrů. V tomto ročníku inkasovala Slavia v nejvyšší české soutěži v 35 zápasech pouhých dvanáct branek.

Kúdela v červenobílém odehrál dohromady 140 soutěžních zápasů, dal čtrnáct gólů. Díky svým výkonům se v říjnu 2018, tedy po více než deseti letech, vrátil do národního týmu. O EURO, které by ho jinak téměř jistě neminulo, se ale připravil incidentem v osmifinále Evropské ligy proti Rangers, kdy ho záložník soupeře Glen Kamara obvinil z rasistických urážek a UEFA mu později uložila desetizápasový trest platný na všechny soutěžní mezinárodní zápasy. Vina ale Kúdelovi nikdy nebyla prokázána.

Ondřej Kúdela ve Slavii 140 zápasů 14 gólů 3x vítěz české ligy (2019, 2020, 2021) 3x vítěz českého poháru (2018, 2019, 2021) 2x čtvrtfinále Evropské ligy (2018/2019, 2020/2021) účast ve skupině Ligy mistrů (2019/2020)