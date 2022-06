Sadílek je ve Spartě. Nepočítám s ním, přiznal Svědík. Dočká se Trávníka?

Z nerozlučného dua Lukáš Sadílek-Marek Havlík běhal v pondělí po poledni po stadionu Širůch ve Starém Městě pouze druhý jmenovaný. Kamarádi ze středové řady se po letech rozdělí. Zatímco Havlík prodloužil ve Slovácku smlouvu, Sadílek je navzdory platnému kontraktu na odchodu do Sparty.

Kouč Martin Svědík si odkrokoval hřiště a nachystal se svým realizačním týmem první cvičení před novou sezonou. Kádr zdaleka kompletní nemá. Čeká na nutné posily, jejich příchody se táhnou.

To je příklad třeba Petra Mareše, podle zdrojů Sportu alternativu na pozici levého beka. Bývalý hráč Mladé Boleslavi či Teplic aktuálně působí v lotyšském RFS Riga. „Chtěli jsme ho už před půl rokem. Jenže tam má až do zimy smlouvu,“ podotkl sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

Třetí celek minulé sezony přišel kromě Sadílka o elitního útočníka Václava Jurečku (Slavia), obránce Josefa Divíška (Brno). Jediný nováček Vlasij Sinjavskij dostal po povinnostech u národního týmu Estonska týden volna. Totéž se týká českých mládežnických reprezentantů Filipa Vechety a Jiřího Borka.

Do středy má prodlouženou dovolenou kapitán Michal Kadlec, jenž si natáhne kariéru o další rok. Prodloužení spolupráce odsouhlasil rovněž útočník Rigino Cicilia, jenž na prvním tréninku nechyběl.

Je evidentní, že Slovácko potřebuje přivést posily. A opravdu POSILY, ne jen rozšířit kádr o kusy. Čeká ho liga, domácí pohár, plus 3. předkolo Evropské ligy, případně přesun do Konferenční ligy. Ve stávajícím složení by takový program s převahou starších borců neutáhlo.

„Budu doufat, že se to změní. Ale po zkušenostech už žádné počty neříkám. Moje představa se může hodně lišit od představy vedení. Byl bych rád, kdybychom reagovali na to, že někteří stěžejní hráči odešli a mohli tým ještě víc zkvalitnit,“ přál si kouč, jehož trošku překvapil Jurečkův transfer do Slavie.

Už od zimy věděl, že odejde, ovšem směřoval do ciziny. Slavia dlouho ve hře nebyla. „Ale přeju mu to a zasloužil si to. Stejně jako Sáďa. Beru to jako ocenění naší práce, že dva naši hráči odejdou do nejlepších českých klubů,“ uvedl Svědík.

„Ovšem problém může nastat v tom, že se nám nemusí tyto odchody nahradit,“ obával se. Na místa obou odcházejících opor si trenér vytipoval typologicky stejné borce. Jmenovat je nechtěl, každopádně za Sadílka by měl dorazit v rámci „dealu“ se Spartou jiný odchovanec Michal Trávník. Ten se vrátil z hostování v turecké Kasimpase.

„Je otázka, jestli se nám něco z toho podaří dořešit,“ modlil se Svědík. „Varováním by nám mohl být Jablonec, který sice hrál velice dobře v Evropské lize, ale pak přišla zranění a měl problémy v české lize. Vedení by to mělo vnímat. Některé věci chápu, ale člověk by si přál, aby to bylo trošku rychlejší,“ vzkázal do kanceláří.

