Nadšenec vymyslel fotbalovou deskovku. Švancara: Ligu mistrů můžete vyhrát z gauče!

Statisticky je jasné, že většina fotbalových fanoušků si ničí nervy při porážkách. Fotbal ale může i léčit. Romanu Bilavčíkovi vášeň k němu pomohla, když ho skolil únavový syndrom.

„Každý si řekne: Únavový syndrom? Ten mám taky, taky jsem furt unavený. Je to ale úplně něco jiného, než co si většina lidí myslí. Nedokázal jsem se pořádně postavit, dojít na záchod bylo maximum, co jsem dokázal,“ líčí Bilavčík.

„Zkoušel jsem dojít do obchodu, už jsem cítil, že zvládám, ale přišel jsem domů a měl jsem zase třicet devítky teploty. Fotbal mi dával sílu. Vyhledával jsem satelitní televize, kde byl nějaký fotbal, aby mě odvedl od únavy a bolesti. Dá se říct, že mě to každý den drželo při životě.“

Bilavčík kdysi hrával v žácích Slovácké Slavie v Uherském Hradišti, dostal se jen na nižší úroveň, ale držel se fotbalu do chvíle, než ho zradilo zdraví. A přilnul k němu i v těžkých chvílích. Kromě sledování televizních přenosů hrál i fotbalové hry na počítači.

„S rodinou jsme hráli i deskovky, tak nás napadla myšlenka na nějakou fotbalovou deskovku. Nemohli jsme na trhu žádnou najít, tak přišel nápad nějakou vytvořit,“ vypráví Bilavčík. „Když jsem mohl víc chodit, vydržel jsem třeba hodinku, dvě za den, chodil jsem do přírody. Cítil jsem, jak mě to nabíjí, a přicházely nápady. Chtěl jsem to co nejdřív vyladit.“

Postupně dotvořil hru na principu fotbalového manažera. Hráč si nejdřív v tzv. malém kole koupí trenéra, pak ve velkém kole postupně koupí jedenáctku hráčů v rozestavení 4 – 4 - 2, přičemž může zvolit několik strategií. Fotbalisté mají hodnotu od deseti do 210 milionů eur. Pokud hráč vstoupí na políčko hráče protivníka, platí mu deset procent základní částky. Cílem hry je zvolit správnou taktiku, nezbankrotovat a vydržet ve hře jako poslední.

Vychytávkou je možnost vložit do hry vlastní osobní kartičku se svým jménem.

„Hledali jsme speciální folii, aby to hru nenarušilo graficky,“ vysvětluje Bilavčík. „Každý si vybere, kde by chtěl být. Většinou jde o ty nejdražší záložníky či útočníky. Když si člověk vybere místo, uděláme mu nálepku, do níž vloží kartičku.“

Tváří hry je internacionál Jan Rajnoch, jehož kartička bude v limitované edici hry.

„Hra se mu líbila natolik, že jsme vymysleli, jak by se mohl stát součástí hry. Oslovili jsme i další fotbalisty, kteří by se mohli přidat,“ říká Bilavčík.

K fanouškům patří i další populární ligový hráč nedávné minulosti Petr Švancara.

„Doporučuju tuhle deskovku Fotbalový tým hvězd, protože Ligu mistrů můžete vyhrát i z gauče,“ usmívá se Švancara.