Bohemians převléknou dresy, mají nového partnera. Cíl: střed tabulky

Fotbalisté Bohemians 1905 začnou ve středu letní přípravu na další sezonu kondičními testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Následovat bude soustředění v Rakousku, během kterého vršovický celek odehraje tři utkání. Na tiskové konferenci to uvedl předseda představenstva Dariusz Jakubowicz, jenž označil uplynulou sezonu za zklamání. „Klokani“ udrželi prvoligovou příslušnost až v baráži, v ročníku 2022/23 bude cílem umístění ve středu tabulky. Za ním se poženou v nových pruhovaných dresech od Pumy, která nahradila firmu Adidas.

Bohemians obsadili v nadstavbové skupině o záchranu 14. místo a museli do baráže proti Opavě, dvojzápas ale zvládli. „Po sportovní stránce jsme velmi nespokojení, sezona pro nás nedopadla dobře. Momentálně analyzujeme možné důvody a příčiny. Budeme chtít udělat vše pro to, aby se to neopakovalo,“ uvedl Jakubowicz.

„Klokany“ dovedl k záchraně trenér Jaroslav Veselý, který povýšil z pozice asistenta v březnu po konci Luďka Klusáčka. Veselý podepsal na začátku června nový, dvouletý kontrakt a bude mít za cíl obsadit s týmem minimálně desáté místo po základní části.

„Chceme hrát prostředek tabulky, to je reálně v silách Bohemky. Umístění ve spodní skupině by bylo zklamáním,“ podotkl Jakubowicz.

Jakubowicz také nastínil, jak pokračují jednání o plánované rekonstrukci stadionu v Ďolíčku, který vlastní pražský magistrát. „Pomalu se posouváme dál. V pondělí bude další setkání ohledně způsobu financování. A pak už by město mělo zadat architektonickou soutěž, která rozhodne o finální podobě. Vypsána bude do konce srpna,“ uvedl předseda představenstva.

Doplnil, že nová kapacita by měla být minimálně osm tisíc diváků a stadion bude po rekonstrukci splňovat parametry pro evropské soutěže.

Už 13. sezona v dresu „Klokanů“ čeká klubového rekordmana Josefa Jindřiška. Jednačtyřicetiletý defenzivní záložník odehrál za Bohemians zatím 304 utkání.

„Poslední zápas proti Opavě to rozhodnutí o prodloužení smlouvy umocnil. Přišlo šest tisíc lidí, byla dobrá atmosféra, po takovém zápase se mi končit nechtělo. Myslím, že klukům pořád stačím a týmu mám co dát,“ dodal kapitán týmu.

