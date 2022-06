Rok sever. A pak Sparta? Plechatý je zpět v Liberci, mluvil s Rosickým

Šlo o jedno z utkání, v nichž Slavia ztratila titul. V Liberci padla 0:1, i když hrála proti oslabenému sokovi, který během jednoho utkání přišel o dva důležité zadáky. Lukáš Štetina byl vyloučen, Dominik Plechatý se zranil.

Liberec byl přitom v té době v dobrém rozpoložení. Pomohla k tomu i změna v rozestavení. Kouč Luboš Kozel posílal do hry obrannou trojici složenou ze tří stoperů. Plechatý byl vpravo, uprostřed Lukáš Štetina, další host ze Sparty, vlevo Řek s českými kořeny Marios Purzitidis. Byla to vydařená volba.

„Lukáš nás dirigoval, pro nás bylo dobré, že můžeme lépe přečíslovat soupeře, vyjíždět dopředu s míčem,“ popisuje Plechatý. „Záleží i na systému, jaký hraje soupeř, ale řekl bych, že se mi ve trojce hraje líp.“

Jenže duel s úřadujícím mistrem rozlet paradoxně utnul. Po výhře šla forma týmu rapidně dolů. Nakonec z toho bylo deváté místo, což majitel klubu Ludvík Karl rozhodně nepovažuje za úspěch…

„Nikdo nečekal, že Slavii porazíme. To bylo pěkné, ale na druhou stranu nám to vlastně uškodilo. Měli jsme body, ale jiné jsme i kvůli tomu neuhráli,“ vykládá Plechatý. „Nedostali jsme se do šestky, do skupiny o titul. Ale musím uznat, že by to asi nebylo spravedlivé,“ přizná.

On sám sledoval závěr ročníku z marodky. Osudným se mu stal střet se slávistou Ivanem Schranzem, po němž měl poraněné postranní vazy v prokletém fotbalovém kloubu. „Šli jsme do hlavičkového souboje a on mě trefil kolenem do kolena,“ popisuje.

Byla to rána nejen pro něj. „Hodně nám chyběl. Byl to trochu zlom sezony,“ vzpomíná trenér Luboš Kozel.

Jeho dojem se projevil i po skončení ligy. Plechatý patří Spartě, rozjela se však jednání o jeho setrvání ve Slovanu. Nakonec bylo dohodnuto prodloužení hostování o rok. „Šlo o naši prioritu,“ přiznává trenér. „Dominik byl na podzim důležitý ve dvojici s Matějem Chalušem. Po jeho zimním odchodu ve výkonech pokračoval,“ vysvětluje Kozel, sám bývalý střední obránce.

Klub z Letné si vyhodnotil, že pro třiadvacetiletého mladíka bude zápůjčka do Slovanu výhodnější. Nezměnil to ani fakt, že přišel do Sparty trenér Brian Priske, ani on si nevyžádal Plechatého do přípravy.

„Byl jsem v kontaktu s panem Rosickým,“ zmiňuje Plachatý sportovního ředitele. „Řekli jsme si, že tady budu ještě rok a pak se uvidí, jestli to na Spartu bude, nebo ne,“ doplňuje.

Minulá sezona, kdy hrál velmi slušně, mu dává naději.