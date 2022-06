Na konci ve Spartě jsem byl unavený, přiznal Vrba. Kam by rád dostal Baník?

Na černých stěnách visely fotografie připomínající úspěchy a významné momenty Baníku Ostrava. Pavel Vrba se nijak netajil tím, že se v obklopení bohatou historií cítí dobře. A rád by se svými kolegy přispěl k další položce. Tak, aby se Baník znovu vrátil mezi elitu.

Jak se cítíte před startem přípravy?

„Vracím se po osmnácti letech, spousta věcí se změnila, spousta věcí je jiných, ale Ostrava je Ostrava. Vždy byla svá a věřím, že zažiju to, co jsem tu prožíval při svém posledním angažmá. Už se na to těším.“

S Baníkem jste se domluvil poměrně rychle po konci ve Spartě. Jak vaše rozhodování probíhalo?

„Rozhodnutí bylo rychlé. A možná je to dobře, že bylo rychlé. (usmívá se) Zažil jsem tady spoustu let, byl jsem v Baníku jako hráč, už jako dorostenec. Poté jako trenér různých kategorií až po A-mužstvo. A v roce 2004 jsem tu zažil úžasnou sezonu! Rozhodování bylo jednoduché, byť někteří psali spoustu věcí, které nebyly úplně pravda. Třeba, že jsme se nemohli domluvit. Bylo to jednoduché, s majitelem jsme byli domluveni rychle. Snadné rozhodování.“

V závěru sezony ve Spartě jste vypadal unaveně, nespokojeně. Říkáte, že se o vašem konci napsaly věci, které nebyly úplně pravda, pojďte je tedy upřesnit. A s jakou energií přicházíte do Baníku?

„Nebudu se vyjadřovat k pravdám nebo nepravdám, to jsou spíš spekulace a spousta věcí mě pobavila. Sice jsem nad tím kroutil hlavou, ale nemá cenu se k těmto věcem vracet. A že jsem vypadal unaveně? To jsem vypadal, protože už jsem z toho doopravdy unavený byl. Ale na druhou stranu, všechno je o výsledcích. Pokud je máte dobré, tak se usmíváte, jste spokojený. Pokud výsledky nejsou podle vašich představ a podle představ klubu, tak potom to trošku na vás padá. Možná to bylo zapříčiněno i tím, co jsem zažil. Ale teď se k tomu nechci moc vyjadřovat, možná za půl roku, až budu mít trošku čistší hlavu. V dané chvíli nemám důvod se k tomu vyjadřovat.“

Spartu teď budete potkávat jako soupeře, co říkáte na příchod trenéra Priskeho?

„Je to rozhodnutí majitele klubu, jak si vybírá trenéry, to je spíš otázka na někoho jiného.“

Pokud nepočítáme vaše trenérské začátky v Baníku, tak budete poprvé trénovat na Moravě a ve Slezsku jako hlavní trenér. Bude na vás tlak menší?

„Čtyři zápasy jsem odkoučoval v Baníku jako hlavní trenér. (usmívá se) Nemyslím si, že by tlak byl menší. Vím, jací jsou fanoušci Baníku, zažil jsem to, když jsem spolupracoval s Erichem Cviertnou a Frantou Komňackým, takže vím, že nároky fanoušků jsou mimořádné. Na druhou stranu, pokud se mužstvu daří, tak to fanoušci vrací. Věřím, že to tak bude, že pomůžou. Když si vzpomenu na rok 2004, tak jsme nehráli ve dvanácti, ale ve třinácti lidech, protože fanoušci byli úžasní! Přijet na Bazaly bylo pro každého soupeře těžké, úžasná atmosféra.“

Vedení klubu si přeje, aby se do áčka dostávali mladí hráči a odchovanci, aby neměli potřebu odcházet do konkurenčních klubů. Jste připravený dávat mladým prostor? Ve Spartě vám občas vytýkali, že mladí tolik prostoru nemají.

(okamžitě reaguje) „Tak mi vyjmenujete sestavu Sparty a řekněte mi, kolik mladých tam hrálo! Možná budete překvapený, že jsme měli nejnižší věkový průměr v lize a že tam hrálo sedm osm odchovanců. Trošku jste mě tím překvapil, protože Hložek, Vitík, Krejčí mladší, i starší Krejčí jsou odchovanci. Přicházeli tam kluci devatenáctiletí dvacetiletí a hráli. Je tedy otázka, zda je berete jako odchovance. Ale navážu na to - Baník je klub, kde hráli odchovanci, dostávali prostor. Hráči, co prošli akademií. Někdy to bylo více, jindy méně. Bylo to samozřejmě o kvalitě odchovanců. Dneska je to nastavené tak, že odchovanci by měli hrát hodně. Já si myslím, že v Česku je to nejsprávnější cesta. A je jedno, zda to děláte tam nebo tam.“

Jsou v Baníku šikovní mladí?

„Určitě jsou, ukazují to v béčku, ale musí prokázat kvalitu. Nemůžeme se zaměřit jen na odchovance. Všechno má své limity. Znovu vzpomínám na období kolem roku 2004, kdy hráli odchovanci jako Pavel Besta, Matušovič, Lašty (Laštůvka), Bystroň, Mario Lička. Když se podíváte na mistrovskou sestavu, tak možná půlka byli odchovanci Baníku, což se nestává tak často. Kromě Sparty, která to měla v minulém roce stejné. Je to správná cesta, ale musí se to doplnit zkušenými, jako byli tehdy Heinz, Látal, Čížek nebo Bolf, kteří tomu dávají nadstavbu. Když to všechno sedne a klapne, tak se najednou hraje o titul.“

Je vašim cílem jednou s Baníkem znovu na titul dosáhnout?

(usměje se) „Myslím si, že bychom si měli takhle na začátku sezony dávat postupné cíle. Baník letos nezklamal, protože postoupil do šestky, což je celkem úspěch. Já na to chci navázat, to by měl být první krok. Chci postoupit do šestky a pak se můžeme bavit o dalších cílech. Po základní části, když dopadne dobře, si třeba můžeme říct víc.“

Co z vašeho pohledu ostravskému týmu chybělo na špičku?

„Baník si hlavně prošel hodně složitým obdobím. Po roce 2004, kdy se uhrál titul, byla euforie, a vypadalo to, že se Baníku nemůže nic stát. Pak si klub prošel léty, které nebyly podle představ majitelů ani fanoušků. Naštěstí se to v určitém období obrátilo a Baník pomalu šplhá na pozice, kde by měl být. Kde by se měl pohybovat. Snad to potrvá delší dobu, ne tak krátce, jako tehdy, kdy pád byl strašně rychlý. Postupné kroky jsou důležitější, má to nějaká pravidla, aby se na to mohlo navazovat v dalších letech. Teď je klub stabilizovaný a jde touto cestou. Doufám, že to bude v pořádku.“

Jak se vám líbí aktuální kádr?

„Určitě jednáme o změnách, už máme domluvené některé hráče, ale to otevřeme až na prvním tréninku, kdy to bude uděláno do konce. Sami víte, že když se hodně mluví, tak to není moc ku prospěchu a většinou se pak spousta věcí zadrhne. Proto to nechceme říkat naplno. Určitě chceme kádr posílit, vypadá to, že nikdo neodejde. Což je důležité, aby byla stabilizace kádru, který v sezoně prokázal svou kvalitu. Pokud se chceme posouvat, tak jsem rád, že by kádr měli někteří hráči doplnit. Doufám, že se Baník posune ještě o kousek výš.“