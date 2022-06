Pilař: Nějaké roky byly problémové. S Plzní mám pořád ambice

Co jste zatím v Plzni stihl?

„Slyšel jsem, že tady kabina funguje, jsem tady třetí den. Snad si budu rozumět se všema jako třeba s Radimem (Řezníkem), se kterým jsem tady v minulosti nějaký čas strávil.“

Co rozhodlo pro váš třetí návrat do kabiny Viktorie?

„Rozhodně ambice, také známé prostředí klubu, kde jsem prožil nejlepší fotbalové období.“

Cítíte se na zápasy u českého mistra zdravotně?

„Jsem rád za to, jakým způsobem jsem odehrál minulou sezonu v Jablonci. Cítil jsem se dobře, snad i tahle sezona bude zdravotně v pořádku. Něco už jsem prožil, vím, že ve fotbale nějaké problémy vždycky nastanou. Snad se tomu vyvaruju. Něco pro to dělám, ale některým věcem se vyhnout nedá. Přeju si, aby nejen já, ale celý tým držel zdravotně v pořádku. Udělám vše proto, abychom splnili naše cíle.“

Hrál ve vašem rozhodnutí roli trenér Michal Bílek?

„Bavili jsme se s panem Bílkem, panem Šádkem a Horvim (asistentem Pavlem Horváthem). Bylo to příjemné, po těch pohovorech jsem ani nemusel přemýšlet. Chtěl jsem se vrátit. Důvody, proč se vracím, jsem už říkal.“

Jakých bylo pět let bez plzeňského dresu?

„Nebyla to úplně sranda, nějaké roky byly problémové, měli to se mnou v některých klubech těžké. Koleno nefungovalo vždy tak, jak mělo, často jsem netrénoval. Poslední dva roky je koleno lepší, i když nějaká trpělivost s ním být musí, já to nedělám naschvál. Jsem rád, že se vracím zpátky. Nebylo to růžové, ale je to lepší a lepší.“

Změnil jste se i po osobní stránce?

„Hodně jsem se stěhoval, to mě zocelilo (úsměv). Jsou to zkušenosti, poznal jsem nová města, nové lidi, trenéry. Každá ta zkušenost mně pomohla. Z Plzně jsem odcházel do Liberce, Olomouce, Jablonce, všude jsme hráli o poháry. Rád jsem šel do takových týmů a zažil těžké zápasy.“

Nemáte obavy z defenzivnějšího stylu, který Plzeň hraje pod trenérem Bílkem?

„V české lize se všude musí bránit. Byl jsem tak nastavený už z Hradce, když mě ve dvaceti trénoval pan Kotal, bylo to stejné. Je jasné, že mě to táhne víc dopředu, ale dneska je důležité hrát nahoru i dolů.“

Zvládnete těžké tréninkové dávky?

„Jsem připravený, vím, že kondiční stránka je potřeba, z toho člověk v sezoně žije. Budu se snažit odtrénovat toho co nejvíc.“

Jaké máte s Plzní ambice?

„Vždycky ambice mít budu, když ne, je to špatný. Chtěl jsem vždycky hrát o ty nejvyšší příčky na nejvyšší úrovni. V době svých zdravotních problémů jsem někdy nebyl úplně soudnej. Ale ambice mám pořád a jsem v dobrém klubu, kde to tak funguje.“