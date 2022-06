Zvučná posila pro Slovácko, přichází útočník Kozák: Zájem byl z obou stran

Slovácko získalo pro novou sezonu zajímavou posilu do útoku! Do Uherského Hradiště přichází zkušený střelec Libor Kozák, který v minulé sezoně hrál za maďarský Puskás Akadémia. Délku smlouvy klub na svém webu nezveřejnil.

„Byl tam zájem z obou stran, takže jsme se dohodli celkem rychle. Slovácko hraje poslední dva roky tam, kde hraje, do toho navíc může nakouknout do pohárové Evropy. Ambice jsou jak ze strany Slovácka, tak i z mé. Jsem rád, že se to uzavřelo, a je čas se na soutěže připravit,“ prohlásil devítinásobný český reprezentant Kozák, jehož s novým mužstvem čeká 3. předkolo Evropské ligy.

Odchovanec Opavy v minulosti nastupoval za Lazio Řím, Brescii, Aston Villu, Bari, Livorno, Liberec a Spartu. Autor dvou reprezentačních gólů odehrál v české lize 58 zápasů, v nichž vstřelil 25 branek. V sezoně 2019/20 se spolu s Petarem Musou stal se čtrnácti góly králem střelců nejvyšší soutěže.