Horváth po první výhře: Šanci ukázat se mají všichni. Kde bude hrát Cadu?

Mohla letní příprava odstartovat lépe než šestigólovým vítězstvím?

„Výsledek asi není rozhodující. Začali jsme ve středu krátkými testy, takže tréninků moc nebylo. Chtěli jsme, aby si zahráli všichni kluci, což se povedlo. Venca Pilař dal tři góly, což je super, a trefil se i další nováček Honza Kliment.“

Hladový Pilař skóroval hned po prvním dotyku s míčem. Říká si o místo?

„Vencu všichni známe, my i vy. Víme, co od něj můžeme čekat. Konkurence je velká a bude záležet na každém hráči, nejen na Vencovi, jaký prostor na hřišti dostane.“

Čí byl vlastně nápad přivést Pilaře zpátky do Plzně?

„V Jablonci mu končila smlouva a je to hráč, který už tady byl, nešel do neznámého prostředí. Nebude potřebovat dlouhou dobu na aklimatizaci. Za podmínek, za kterých byl k mání, byl jasná volba.“

Po sobotním příchodu univerzála Cadua máte v přípravě třicet hráčů. Na jaký počet se chcete ve finále dostat?

„Počet není úplně rozhodující. Můžou přijít zranění, do toho jsou tady mladí a hráči z hostování. Všichni mají šanci v prvních čtrnácti dnech ukázat, jestli sem patří. Po soustředění bude následovat další zužování. Měli bychom mít dvaadvacet či čtyřiadvacet hráčů, pokud chceme postoupit do evropských pohárů a hrát tam důstojnou roli. Mohou ale přijít zranění nebo pokles výkonnosti, proto počet hráčů není dogma a není přesně daný.“

Mají šanci i třeba navrátilci z hostování? Proti Klatovům dostali prostor Ondřej Mihálik, Dominik Janošek či Šimon Falta.

„Šanci mají všichni. Teď je první blok přípravy a každý si svoje místo musí potvrzovat sám. Pak se uvidí, jakou roli bude mít v kádru.“

A co nejčerstvější posila Cadu? Na kterou pozici s ním počítáte?

„Je univerzální, proto jsme ho chtěli, navíc byl velmi produktivní. Bude záležet i na něm, na které pozici se bude cítit dobře. Samozřejmě bude ale ještě víc záležet na tom, na které pozici bude užitečný pro mužstvo.“

Sháníte ještě hráče na podhrotovou pozici? Nebo tam může hrát Cadu a tím pádem už byste měli kádr hotový?

„Když bude k mání dobrý hráč, budeme o něj stát. Cadu zvládne víc postů, je to vyzkoušené. Uvidíme, jak to s ním bude vypadat.“

Jak jste celkově spokojený s kádrem i rychlostí jeho skládání? Máte už sedm posil.

„Opakuju, že když bude k dispozici dobrý hráč, rádi ho přivítáme. Kluci, co jsou tady, prokázali kvalitu v tom, že jsme získali titul. Hráči, kteří přijdou, musí být minimálně na stejné úrovni, aby tady zůstali. Musíme udržet kvalitu mužstva a hlavně výsledky, abychom mohli pomýšlet na to, že prolezeme do evropských pohárů a budeme hrát o špičku české ligy.“

Mimochodem, co říkáte na to, že na váš první zápas přišlo přes tisíc lidí? Hrálo se v Žákavě, vesnici nedaleko Plzně.

„Lidi kolem Plzně si zaslouží, abychom se tu občas objevili, když je na to čas a vhodná příležitost. To se povedlo a doufám, že fanoušci byli také spokojení.“