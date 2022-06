Plzeň čeká redukce kádru. Sedm posil a třicet hráčů, kdo je na hraně?

Trenérský štáb vedený Michalem Bílkem má aktuálně z čeho vybírat. Celkem 27 hráčů do pole a tři brankáři znamenají značný komfort. V kádru jsou dva mladíci z akademie (Sojka, Jedlička), pět navrátilců z hostování (Hranáč, Falta, Ndiaye, Janošek, Mihálik) a celkem sedm posil. Tou poslední je Cadu z Pardubic, který už s týmem v sobotu cestoval na duel proti Klatovům.

„Počet není úplně rozhodující. Můžou přijít zranění, do toho jsou tady mladí a hráči z hostování. Všichni mají šanci v prvních čtrnácti dnech ukázat, jestli sem patří,“ vyjádřil se asistent Pavel Horváth k procesu skládání kádru.

Soupiska pro ostrý start sezony vznikne až po červencovém soustředění v Rakousku. „Tam bude následovat další zužování. Měli bychom mít dvaadvacet či čtyřiadvacet hráčů, pokud chceme postoupit do evropských pohárů a hrát tam důstojnou roli. Mohou ale přijít zranění nebo pokles výkonnosti, proto počet hráčů není dogma a není přesně daný,“ upozornil Horváth.

Bez brankářské trojice, která je daná a sahat se do ní už pravděpodobně nebude, zbývá v týmu 27 hráčů, kteří bojují o místo v kádru. Minimálně tři škrtáním neprojdou – téměř jistě dva dorostenci, třetím může být obránce Robin Hranáč, kterého Viktoria pravděpodobně ještě odešle na hostování.

O svou pozici musí zabojovat především ti, co se do klubu vrátili z hostování - vedle Hranáče už zmíněná čtveřice Mihálik, Janošek, Ndiaye a Falta. „Šanci mají všichni. Teď je první blok přípravy a každý si svoje místo musí potvrzovat sám. Pak se uvidí, jakou roli bude mít v kádru,“ pravil Horváth.

Viktoria ale ještě neuzavřela cestu ani dovnitř kádru. „Když bude k mání dobrý hráč, budeme o něj stát. Hráči, kteří přijdou, musí být minimálně na stejné úrovni, aby tady zůstali. Musíme udržet kvalitu mužstva a hlavně výsledky, abychom mohli pomýšlet na to, že prolezeme do evropských pohárů a budeme hrát o špičku české ligy,“ dodal západočeský asistent a někdejší kapitán týmu.

Do kýžené skládačky schází ještě jeden kvalitní kus do ofenzivy. Lákavým zbožím je Adam Vlkanova, za nějž Hradec žádá okolo patnácti milionů korun. Což už je pro Plzeň těžko akceptovatelná suma.

Adolf Šádek stále nemá strategického partnera nebo rovnou nového silného majitele, přestupový trh přesto brázdí velmi dobře. Přivádí zajímavé hráče po konci smlouvy zadarmo, případně domlouvá šikovné výměnné obchody (Šulc - Holík s Jabloncem, Hlavatý – Cadu s Pardubicemi).

Početný kádr musí někdo platit, měsíční gáže a prémie představují zásadní provozní výdaje, jaké Šádek ze své kapsy nedokáže dlouhodobě hradit. Proto je pravděpodobné, že hráčů ze stávajícího kádru pro přípravu odejde víc.

Dominik Janošek by rád do ciziny, po jiném klubu se rozhlíží i Šimon Falta. Svolení k odchodu by zřejmě dostal Miroslav Káčer, který sobotní přípravu s Klatovy odehrál netradičně na pravém obránci. To samé platí pro Ondřeje Mihálika, jenž proti diviznímu soupeři zvládl výbornou partii. K mání mohou být i největší hvězdy, pokud na ně přijde opravdu štědrá nabídka (Staněk, Kalvach). Naopak klub už ani do přípravy nepustil pětici Hybš, Šimon Gabriel, Matějka, Kayamba a Alvir.

Plzeňský kádr stále představuje pohyblivou množinu, až následující týdny napoví, jakou sestavu „kouzelník“ Šádek ve spolupráci s trenéry vypustí do ostré sezony. Klíčovou roli budou hrát evropská předkola – pro Viktorii je naprosto zásadní, aby po třech letech prošla do hlavní fáze jedné ze tří soutěží a dosáhla na tučné příjmy od UEFA.

Západočeši začínají ve druhém předkole Ligy mistrů, kde narazí na lepšího z dvojice HJK Helsinky/ RFS Riga, začíná se 19. nebo 20. července. Pokud Plzeň prvního soupeře skolí, zajistí si účast minimálně ve skupině Konferenční ligy.