Letáček už v Baníku, Pardubice jsou v nejistotě. Jednají i s West Hamem

Vzhledem k tomu, že v pondělí dorazil Jiří Letáček do Ostravy, kde vytvoří dvojici s Janem Laštůvkou, vypadá to, že gólmanskou otázku má Baník vyřešenou. Zkušenému internacionálovi bude o sedmnáct let mladší Letáček šlapat na paty a zároveň přinese do brankářského týmu pod vedením trenéra Víta Baránka nový impuls.

Bazaly již opustil Radovan Murin, jenž zamířil do druholigové Karviné. Budinský se zase stěhuje do Pardubic, neboť ty po konci Marka Boháče mají z gólmanů už jen Jakuba Markoviče.

Východočeši na tom nejsou personálně dobře, ani co se týče stoperů. Filip Čihák s Robinem Hranáčem se vrátili do Plzně, a přestože klub má eminentní zájem na jejich pokračování, budoucnost je nejistá. Totožná situace panuje u Karla Pojezného. Pardubice by i levonohého obránce chtěly na další hostování, ale reprezentant do 21 let nejdříve začne v Baníku.

Kouč Pavel Vrba ho chce vidět v akci. A byť má Pojezný velkou konkurenci v Davidu Lischkovi a Martinu Chlumeckému, příležitost odchovanec Jihlavy rozhodně dostane. Šanci na udržení se v užším kádru by mu zvyšoval přechod na systém se třemi stopery, což vzhledem k nedostatku křídel není nereálné. Navíc to Vrba sám zmiňoval v sobotu v souvislosti s univerzálním Michalem Frydrychem.

Mimochodem, „Tesla“ hledá posily do obrany i v zahraničí. Jednat se má například s anglickým West Hamem a hráči z tamní juniorky. Jako první se z Anglie k týmu připojil 21letý Brazilec Bernardo Rosa.

A ještě jeden pohyb na zmiňované trase Ostrava-Pardubice. Tréninkové dávky Jiřího Krejčího už polyká záložník, podhrot či útočník Ondřej Chvěja. Na jarním hostování v Karviné odehrál 408 minut v deseti zápasech, gól ani asistenci si nepřipsal. Ve FORTUNA:LIZE se dosud trefil jedinkrát.

Fousek po roce v čele FAČR: Musíme si vyhodnotit, jak dál. Hadamczikovi gratuluji Video se připravuje ...