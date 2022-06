Kadlec starší: Syn se rozhodoval podle Svědíka, o Slovácko strach nemám

Trenér Svědík pokračuje ve Slovácku, jeho syn taky. Slovácko zase může dělat Miroslavu Kadlecovi v novém ročníku radost. „Kostra zůstala a fotbal se bude hrát podobný. Já o to strach nemám,“ říká bývalý reprezentant, jenž se vedle Jana Kollera, Davida Lafaty, Antonína Panenky či Vratislava Lokvence představil na povedené benefici českých a slovenských fotbalistů.

Jste rád, že syn Michal pokračuje v kariéře?

„V jeho pozdním fotbalovém věku už to se mnou moc nekonzultuje. Jen jsme se bavili, co a jak. Rozhodovalo to, jestli zůstane trenér Svědík. Zajímal se i o to, jaké budou posily. Samozřejmě taky chtěl, aby ho syn viděl hrát a pamatoval si jeho zápasy na stadionu.“

Vnímáte to tak, že kouč Svědík je strůjcem úspěchu klubu v posledních sezonách?

„To je evidentní. Když přišel, kádr stabilizoval a poslední dva roky hraje mužstvo fotbal, na který jsme v Hradišti moc zvyklí nebyli. Uhrálo 131 bodů, což je na Slovácko něco výjimečného.“

Jak se vám zamlouvá letní pohyb v kádru?

„Neočekávám příchod nějakých velkých kalibrů. Je to složité. Spíš jde o to udržet stávající tým a doplnit ho o někoho, kdo bude dávat po odchodu Venci Jurečky góly. Pryč je i Sadílek. Je potřeba tyto výpadky nahradit. Ale kostra zůstala a fotbal se bude hrát podobný. Já o to strach nemám.“

Pravděpodobná je ještě ztráta útočník Rigina Cicilii. Chyběl by vám?

„Měl dobré i špatné zápasy. Určitě je to zajímavý hráč. Ale když nebude, mužstvo se s tím musí popasovat. Přišel Kozák, který má zkušenosti a umí dávat góly. Martin Svědík hráče dokáže fyzicky i psychicky připravit. To jsme viděli na Klimentovi, o kterém dva roky nikdo nevěděl a najednou ve Slovácku vykvetl.“

Prorazí tým až do skupiny některého evropského poháru?

„Těžko říct. Čekají ho těžší soupeři než loni (Lokomotiv Plovdiv). Ve třetím předkole Evropské ligy je už opravdu kvalita. Budou rozhodovat maličkosti a doufám, že bude mít Slovácko trošku štěstí, aby ten jeden dvojzápas ze dvou zvládli.“

Co prvoligový nováček ze Zbrojovky, kde jste rovněž působil?

„Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. To bylo vidět i před dvěma lety, kdy Zbrojovka postoupila a hned spadla. Bude to mít těžké. Snad se Brno poučí z chyb a doplní kádr. Město si ligu stoprocentně zaslouží.“

V Kroměříži se sešla řada bývalých skvělých střelců. Který z přítomných se nejhůř bránil?

„Jmen tu bylo hodně. Člověk musí zavzpomínat, s kým se potkal. Já jsem hrál českou ligu jenom do pětadvaceti, pak jsem šel do Německa. Ale každý, kdo dával tolik gólů, musel být ve své době mimořádný. Tehdy mívali útočníci většinou lepší smlouvy než obránci. Teď se to vyrovnalo. Přišlo se na to, že dobrý stoper je možná důležitější než výborný útočník.“