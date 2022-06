Conde míří do Ligy mistrů! Koupí ho ze Zlína druhý tým belgické ligy?

Smělý plán Zlína přece jen klapne. Klub finalizuje atraktivní podmínky transferu Cheicka Condeho (21) do zahraničí. Guinejský záložník už chyběl na pondělním zahájení letní přípravy. „Můžu říct jen to, že se řeší jeho přestup,“ řekl Sportu hráčův manažer Daniel Chrysostome. „Je to zajímavá nabídka. Jde o tým, který bude hrát předkolo Ligy mistrů,“ doplnil zlínský viceprezident Zdeněk Grygera.

Další indicie, kam by mohl zamířit Cheick Conde, o něhož se necelými dvěma lety přetahovaly Sparta se Slavií, existují. Zlín byl minulý týden v přímém kontaktu s jedním belgickým klubem. Pokud je právě on tím, kam pracovitý středopolař směřuje, mělo by jít vylučovací metodou o Royal Union Saint-Gilloise, druhý celek posledního ročníku belgické ligy a účastník předkola Ligy mistrů. Tyhle informace však vedení klubu odmítlo potvrdit. Každopádně by mělo dojít v horizontu hodin k dohodě.

Jednadvacetiletý Conde, jenž na jaře zapsal první start za reprezentaci Guineje, v pondělí jednal v cizině o podmínkách kontraktu. Proto se neobjevil na prvním tréninku. „Jsem připravený na to, že zůstane i na jeho odchod,“ uvedl kouč Jan Jelínek.

Kluby už jsou prý na přestupové sumě domluvené. Vyjednávalo se během celého víkendu. „Věřím, že to během pondělka sladíme a dojde k přestupu,“ shrnul Grygera. „Je to zajímavý transfer a taky signál pro ostatní, hlavně mladé hráče, že se dá jít ze Zlína do zahraničí. Když tomu dají všechno, cestu mají otevřenou,“ dodal.