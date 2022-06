Vrba s Takácsem počítá spíš do zálohy. Teď už jsem baníkovec, říká hráč

V evropských pohárech si zahrál proti Dortmundu, Interu Milán, Midtjyllandu nebo Unionu Berlín. Cenné zkušenosti ze Slavie – ačkoli jich mohlo být víc, pokud by drželo zdraví – teď bude chtít Ladislav Takács (25) zúročit v Baníku. Po půlročním hostování se stal defenzivní univerzál kmenovým hráčem Ostravy, která uplatnila opci. Pavel Vrba s ním počítá spíš do středu zálohy.

Levé koleno má „ozdobené“ černým tejpem. Pro jistotu. Jinak byste však na Ladislavu Takácsovi nepoznali, že má za sebou trudné časy. S dvouletou smlouvou věří, že už bude lépe.

Ladislav Takács – kmenový hráč Baníku. Jste spokojen?

„Jo, moc. Přicházel jsem na hostování, jako cíl jsem si stanovil právě uplatnění opce. Přál jsem si to, jsem rád, že se to povedlo a že jsem součástí Baníku.“

Mění se teď pro vás něco, když už nejste host?

„Asi nic, jen zkrátka budu bydlet v Ostravě.“ (úsměv)

Ambici vrátit se do Slavie jste už neměl?

„Nechci říct, že bylo jasné, že už se nevrátím. Ale tím, že byla součástí hostování opce, bylo zřejmé, že pokud bude mít Baník zájem, zůstanu. A navíc to byl i zájem můj.“

Jak na Eden vzpomínáte?

„Krásná léta, krásné časy. Byl jsem tam necelé tři roky, mám hodně zážitků a jen dobré vzpomínky. Akorát mě trošku mrzí, že mi to nevyšlo úplně zdravotně, protože asi půlku angažmá jsem promarodil. Kvůli tomu jsou mé pocity smíšené. Byly by veselejší, kdybych byl zdravý a odehrál více zápasů.“

To už teď jste?

„Jsem v plné síle. Uvidíme, jak budu vypadat po přípravě. Pro mě je nejdůležitější přežít ji ve zdraví. Když se mi to povede, myslím, že nebude žádný problém.“

Kdy se vůbec začal lámat váš příchod na Bazaly? Dřív jste měl námluvy s polským Lubinem...

„Bylo to složité. Už jsem byl jednou v Polsku, ale Kudy (Ondřej Kúdela) se zranil, takže jsem se musel vrátit do Slavie a neklaplo to. O půl roku později jsem byl znovu v Polsku, absolvoval dvě zdravotní prohlídky, ale neprošel jsem skrz koleno. Zjistil jsem, že ještě není v pohodě, takže jsem musel znovu na operaci. V tu dobu mě zkontaktoval trenér Smetana a vyšel mi vstříc v tom, že by mě chtěl i přes všechny komplikace. Říkal mi, že se v klidu doléčím, něco odehraju a pak se uvidí. Jsem mu vděčný, bylo to krásné gesto. Díky němu jsem tady.“

Nebývalá důvěra, že?

„Vážím si toho, bylo to překvapení. Trochu jsem se bál, co bude, ale Baník se ozval. Nejprve šlo pro jistotu jen o hostování, kdybych se náhodou nedal dohromady. Přišel jsem nalomený, dával jsem koleno do kupy. Nakonec jsem však něco odehrál, dal i jeden gólík, za který jsem rád, a teď už jsem baníkovec. Snad branek i zápasů přidám víc.“

Kouč Pavel Vrba říkal, že vás vidí spíše na postu defenzivního záložníka.

„To slyším poprvé... (směje se) Víceméně je mi to jedno. Kam mě trenér dá, tam se budu snažit plnit pokyny a hrát co nejlépe. Abych si vybíral, jestli stopera, nebo zálohu? To ne. Budu rád, když budu vůbec hrát.“

Co přinese nový trenér?

„Naznačil nám něco, co bude chtít hrát. Po pár trénincích je to těžké hodnotit. Měl hodně úspěchů, doufám, že další přijde s Baníkem. Těším se na spolupráci.“

Ladislav Takács coby hráč Baníku Ostrava • Foto ČTK / Petr Sznapka

Je pro vás jednodušší zapojit se do týmu, který již znáte?

„Určitě je to výhoda. Znám všechny kluky včetně realizačního týmu, vím, do čeho jdu. Sedli jsme si, je to tady super. Na jaře jsem se cítil fajn, i když jsem věděl, že ještě nejsem stoprocentní. Až teď je to nová výzva.“

Výzvou je i třetí trenér za půl roku, docela fičák...

„Je to tak. Co k tomu říct? Snad to teď bude fajn.“

Jste z opačného konce republiky. Jaká je Ostrava pro kluka ze západních Čech?

„Jsme tady spokojeni. Máme být v Porubě, kde nám nic nechybí. S malou dcerkou chodíme do parků, líbí se nám tu.“

Máte nějakou osobní motivaci?

„Dostat se trošičku zpátky do povědomí. Měl jsem výpadek, dlouho jsem nehrál, takže se chci dostat zpět do formy a odehrát nejméně sezonu v kuse. Prostě se zase výkonnostně zvednout.“

Očima Pavla Vrby: Potřebujeme výšku a důraz

„Laco je zkušený hráč, má spoustu startů v lize. Po Laštym (Janu Laštůvkovi) možná nejvíce z kádru Baníku. Svou postavou i pozicí v českém fotbale budí respekt. Je dobře, že takoví hráči do Baníku přicházejí. Výhodou je i jeho univerzálnost, může hrát ve středu obrany i zálohy. Vzhledem ke složení mužstva je pro mě Laco momentálně spíše šestkou, protože stoperů je tady dost. Navíc potřebujeme i trošku výšky a důrazu ve středu pole, což on splňuje. Jsem rád, že přišel.“