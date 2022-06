Restart Šulce v Jablonci: Sparta byla zlom. Měl víc nabídek, rozhodl Horejš

Viktorka vedla na Letné v půlce února nad Spartou 2:1, Pavel Šulc přišel na plac jako střídající. Mohl – a měl – domácí definitivně zadupat do země. Nezvládl však zakončení ve dvou obřích možnostech. „Šance měl, chyběla mu produktivita,“ prohodí David Horejš, trenér Jablonce.

Právě on si reprezentanta do jedenadvaceti let vytáhl na sever. V Plzni našel při svém zájmu pochopení. Šulc totiž od osudné neděle zapsal jen sedm startů, pokaždé jako střídající. Celkem nastřádal 94 minut. Takže minimum…

„Sparta byla zlom. Bylo to takové… Poznal jsem to na sobě, nebyl jsem ve své kůži, na hřišti jsem se necítil dobře,“ popisuje Šulc. Kritika přišla, navíc jeho nátura není taková, že by ji hned hodil za hlavu. „Bylo to hrozné. Trenér by mě nejradši zabil,“ vzpomíná. „Třeba týden to bylo fakt těžké. Nejsem splachovací, nejde to jen tak vymazat z hlavy.“

Další zápasy proseděl na lavičce. Plzeň šturmovala za titulem, on byl spíše přihlížející. „Počítal jsem s tím,“ přizná. „Nebyl čas na zkoušení,“ má pochopení Horejš.

Nakonec z toho byla oslava, medaile, laskání s pohárem. „Minulá sezona byla pro nás velmi úspěšná. Pavel nám pomohl získat titul, ale nejenom my, i on sám čekal od sebe o něco víc,“ pronese Michal Bílek, kouč Viktorie.

I pro samotného Šulce je jeho pohled pochopitelný. Hráč je – logicky – nadšený z prvního mistrovského úspěchu, na druhou stranu doufal, a to celkem oprávněně, že k němu přispěje mnohem výrazněji. „Co se týče týmového hlediska, dopadlo to nejlíp, jak mohlo. Osobně ale úplně spokojený nejsem. Čekal jsem od sebe víc,“ vyřkne stejná slova jako Bílek.

Není divu. Šulc je považován za jeden z generačních talentů. Na podhrotu, na pozici číslo deset, by se měl rozlétnout k velké kariéře. Nakročeno měl mít už nyní do „velké“ reprezentace, případně k přestupu do ciziny.

Nyní se zadrhl. Stane se, ale je třeba osud zlomit. Proto přichází přesun.

Jednadvacetiletý středopolař si vybral sever z jasného důvodu. Do Jablonce se z Českých Budějovic přesunul kouč Horejš. Šulc si pod ním už zahrál, v Dynamu strávil rok 2020. „Vím, co od něj čekat. Vím, jaký je to hráč, do způsobu, který chceme praktikovat, se nám hodí. Má velký potenciál,“ je Horejš přesvědčen.

Osoba kouče byla vskutku klíčová. Na blonďáka se ptal také Hradec Králové. Šulc zvolil sever, i když tým hrál v minulé sezoně až do posledního kola a „votroci“ se nečekaně protáhli až do skupiny usilující o titul. „Pan Horejš je ten hlavní důvod,“ vysvětluje fotbalista.

„Hostování v Jablonci bude pro obě strany správný krok. Pavel snad dostane důvěru, přeji si, aby nastupoval a ukázal své kvality. Věřím, že se rozehraje, správně nastartuje a pak se do Plzně může vrátit,“ plánuje Bílek.

Nastíněný plán má v hlavě i sám hráč. „Je to výzva? Ty jo, jak to říct? Uvidíme, jak to dopadne, ale nějaký restart potřebuju, dostat se do pohody. Snad se to povede. Každopádně je to pro moji kariéru teď to nejlepší,“ věří. „Pro náš tým bude mít obrovskou platnost,“ přitaká Horejš.

Podmínky pro restart jsou nachystané. Uvidí se, jak dopadne.

