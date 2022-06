Cicilia se vypařil, se Slováckem už netrénuje. Nevím, kde je, říká manažer

Je zřejmé, že Rigina Ciciliu si může kouč Martin Svědík ze své sestavy škrtnout. Nic nenasvědčuje tomu, že by se měl do Slovácka vrátit. Jedině že by si z nostalgie ještě jednou projel trasu směr Veselí nad Moravou, na niž mu policie mnohokrát naměřila zvýšenou rychlost, a klub to musel řešit. Tohle byl jeden z negativních odkazů, které urostlý Nizozemec během necelých dvou let v angažmá na Moravě zanechal.

Jak už web iSport.cz informoval, o Ciciliu stojí rivalský Zlín. Jelikož v úterý úspěšně uzavřel složitá jednání o transferu záložníka Cheicka Condeho za 12,5 milionu korun do švýcarského FC Curych a ještě tento týden má představit nového titulárního sponzora, dá se očekávat, že bude mít finanční prostředky na možnou dohodu s Ciciliou. Kvůli ekonomické nejistotě rokování v posledních dnech usnula.

Největší slovácký rival však dnes už na hodně peněz pro další období vidí. A klasickou devítku po zimní ztrátě Tomáše Poznara na trhu hledá. „Uvítal bych ho,“ reagoval kouč Jan Jelínek na zprávu o Nizozemcově možném příchodu. Spekuluje se rovněž o tom, že by mohl šestigólový útočník z minulého ročníku zamířit na lukrativní štaci na Blízký východ.

Každopádně, Svědíkovi ubyl po Václavu Jurečkovi druhý klíčový hroťák. První dny přípravy přitom bývalý hráč FC Eindhoven absolvoval. „Měl určité úlevy kvůli zranění, ale trénoval,“ uvedl asistent Josef Mucha. „Od pondělí už s námi není. Tohle jsem ještě nezažil,“ nechápal, jak si mohl Cicilia dovolit porušit platný kontrakt. Nikomu z vedení ani nedal vědět, kam odjíždí.

To zcela zapadá do rámce chování, jakým se schopný forvard v klubu po celou dobu prezentoval. Když se mu chtělo makat, výborný. Pokud ne, což bylo docela často, říkal si o vyhazov. Loni na podzim už byl na spadnutí. K neprofesionálnímu přístupu patřily i jeho poklesky v životosprávě a chování mimo stadion. Třeba při rychlé jízdě, nevhodném stravování. Průšvihů bylo víc než gólů.

Přesto ho chtěl mít Svědík dál v týmu. „Dali jsme mu nabídku za stejných podmínek, jako měl doteď,“ informoval Šumulikoski. Na Ciciliovu pozici už přišel zkušený Libor Kozák z maďarského Puskáse a v sobotu proti Trenčínu by měl odehrát poločas. V horizontu dnů bude dotažen přestup záložníka Lukáše Sadílka do Sparty, se kterou už trénuje. Brankář Pavol Bajza odešel do Hradce Králové, hledá se nový klub pro dalšího gólmana Víta Nemravu.