Plzeňské překvapení v přípravě? Mihálik pálí a motá trenérům hlavu

Na zaplněném stadionu, kam na souboj českého a slovenského mistra dorazily téměř tři tisícovky diváků, otevřel skóre zápasu. Mihálik se ve 36. minutě ve vápně obtočil ve vápně kolem protihráče a střelou na vzdálenější tyč bezpečně proměnil. Pěkný gól po individuální akci.

Povedenou trefou načal cestu za plzeňským vítězstvím 3:1, odehrál kvalitní první poločas. Dobře ví, že bojuje o svou pozici a musí naplno odehrát každou minutu, v tréninku nevypustit jediné cvičení. „Jsem rád, že mi to v přípravě gólově jde. Konkurence je v Plzni obrovská, Přišel jsem bojovat o to, abych se udržel v kádru. Nezbývá, než makat na každém tréninku a trenérům dokazovat, že sem patřím,“ pravil Mihálik.

Do Plzně přišel jako slibný hráč před třemi lety, za sebou měl štaci v Nizozemsku (prvoligový Jong AZ). Na západě Čech ale pod trenéry Pavel Vrbou ani později pod Adrianem Guľou neprorazil, uplynulou sezonu strávil na hostování v Českých Budějovicích. Pod Davidem Horejšem nastupoval na hrotu nebo podhrotu a nevedl si špatně, ligový ročník končil s bilancí 4+6.

Viktoria si rychlonohého hráče stáhla do přípravy, Mihálik dostává šanci na pravém křídle. A nevede si vůbec zle. Byť šlo o dva „zaběhávací“ duely se soupeři z divize a ČFL, nasbíranými body na sebe upozornil. A solidně zvládl i úterní náročnější partii proti Slovanu.

„Oproti dvěma předchozím zápasům byl největší rozdíl ve změně tempa. Slovan má jinou kvalitu než týmy z divize a třetí ligy. Bylo to určitě něco jiného. Odehráli jsme super zápas ve výborné atmosféře, přišlo hodně lidí,“ pochvaloval si.

V aktuálním procesu zeštihlování kádru, kdy se k týmu připojili reprezentanti Jindřich Staněk, Milan Havel a Lukáš Kalvach, jeho jméno zatím nefiguruje. Byť konkurence zůstává stále obrovská a ještě nějací hráči se do soupisky pro sezonu nevejdou, Mihálik na rozdíl od Dominika Janoška a Miroslava Káčera drží. A trenérům zamotává hlavu.

„Bude to těžké, ale to je práce nás trenérů, abychom ty hráče vybrali. A práce hráčů je, aby nám každý den ukazovali, že do kádru patří. Zatím to tak je a pro nás je to skvělé,“ prohlásil západočeský asistent Pavel Horváth po výhře nad Slovanem.

Mihálik rovněž stojí o to, aby jinam na hostování nemusel. „Stoprocentně bych rád zůstal v Plzni a zase bojoval o titul, je to jen na trenérech, jak kádr poskládají. Já musím každý den pracovat a ukazovat, že na to mám,“ pravil odhodlaně.