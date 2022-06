Slavia dál zbrojí: má Valentu, řeší Tiéhiho a shání beka. Detaily o Sorovi

Slavia smutní, že její stoper David Hovorka zase na několik měsíců přeruší kvůli léčbě zraněného kolena kariéru, ale jdou i dobré zprávy o zdravotním stavu kádru. Tou nejdůležitější je uzdravení Lukáše Masopusta, který už překonal zranění z reprezentačního utkání ve Walesu během březnového srazu. Kvůli problémům s tříslem chyběl do konce minulé sezony. „Do zátěžových věcí už jde z osmdesáti, devadesáti procent co ostatní kluci. Vypadá to, že bude postupně připravený,“ těší Jaroslava Köstla, asistenta trenéra Jindřicha Trpišovského. Byť záložník ve středu při testu proti Olympiakosu chyběl. „Ale jde o nemoc, tři dny leží v posteli a není mu dobře,“ říká kouč. Utkání s řeckým mistrem nedohrál Yira Sor, odstoupil po necelé půlhodině po jednom ze soubojů. „Vypadlo mu rameno, ale kluci mu ho nahodili a jel na sono. Uvidíme, co to ukáže, ale podle toho, co říkali doktoři, to nebude nic vážnějšího,“ myslí si Köstl.