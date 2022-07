Kozel si do Liberce vybral grázlíka. Nejsem nejhodnější, uznává Červ

Do nedávného zápasu reprezentace do jedenadvaceti let proti mocné Anglii šel jako člen startovací jedenáctky. Přesto není pro záložníka Lukáše Červa v „rodné“ Slavii místo. Proto fotbalista přestoupil do Liberce.

Trenér Luboš Kozel býval jako hráč elegán, gentleman, slušňák. Muziku za něj tvrdili jiní. Asi i proto si rychle všiml, že fotbalový Liberec, kde působí od loňského podzimu, potřebuje nějakého toho raubíře. Kapitán Jan Mikula sám na všechno nestačí.

Proto si kouč vybral ve Slavii jedenadvacetiletého Lukáše Červa, starého známého z mládežnických reprezentací. „Je to takový grázlík,“ objasnil. „Grázlík? Trošku asi jo, nejsem úplně nejhodnější. Ale nejsem hajzlík, to o sobě nemůžu říct,“ usmívá se Červ.

Zlobivá stránka jeho nátury se projevuje výhradně na trávníku. „Jinak je naprosto bezproblémový,“ odtuší Kozel. „Znám ho z reprezentace, viděl jsem ho hrát těžké zápasy v mládežnické Lize mistrů proti Barceloně a Dortmundu a pořád to má v sobě. Jde na hřiště, fotbal má rád, nechce prohrát. Není tak technicky vytříbený jako Mara nebo Doumbia, ale je agresivnější,“ porovná ho s konkurenty na místo ve středu zálohy Slovanu.

„Nechám tam vždycky všechno. Myslím, že se zakousnu a dokážu kluky strhnout. To je moje přednost,“ přikývne hráč.

V Liberci to tuší, proto ho ze Slavie získali. Nejde o hostování, tolikrát používané, nýbrž o přestup. Obr z Edenu si však vyhradil (podobně jako u Denise Višinského) právo přednostního zpětného odkupu. To se stává stále běžnější praxí. Hráč má větší jistotu, konečně „někam“ patří. Severočeši za mladíka zaplatili 4 miliony korun, pokud o něj Slavia bude mít zájem, bude jí stačit vytáhnout z poklady dvojnásobnou částku.

„Když jsem se ujistil, že tam je ta možnost, byl jsem nadšený. Zájem z áčka Slavie nebyl a já už nechtěl jít na roční hostování,“ popisuje hráč, jenž poslední dva roky právě v tomto módu fungoval. Nejprve byl zapůjčen do druholigové Jihlavy, poslední sezonu strávil v Pardubicích, kde si otestoval elitní soutěž.

„Kluci se pak cítí v Liberci víc jako doma. A když u nich půjde kariéra správným směrem, do Slavie se můžou vrátit,“ upozorní Kozel. Povedlo se to například Janu Kuchtovi, což není - přes současný přesun do Sparty - úplně špatný příklad. Útočník se ve Slovanu zvedl, po návratu do Slavie se dostal do reprezentace a velkému přestupu do Ruska.

„Propojení se Slavií tady vždycky bylo a bude. Slovan posouvá hráče. Co se týče růstu, vybral jsem si dobře. Je to velký klub,“ říká Červ.

Ano, Slovan bral za posledních dvacet let tři tituly. Poslední ročník však nebyl vůbec růžový mančaft hrál dlouho o záchranu, nakonec se vydrápal na devátou figuru. To byl neúspěch. „Kádr se staví a vypadá dobře. Budeme hrát vysoko,“ věří Červ. On k tomu má pomoci.