Návrat zkušeného stopera? Kasimpasa uvolňuje bývalého Pavelkova parťáka

Do české ligy by se mohlo vrátit známé jméno, zkušený stoper Tomáš Břečka totiž podle informací Sportu, které později potvrdila i hráčova agentura Sport Invest, dostal od Kasimpasy povolení si bez náhrady hledat nové angažmá, ačkoliv mu chybí ještě rok do konce smlouvy.