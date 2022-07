Weber po premiéře v Dynamu: Jsme jako v manželství. Co ho překvapilo?

Nejen výsledkově, viďte?

„Dostali šanci ti, kteří na jaře hráli méně, a taky mladší kluci, které jsem chtěl vidět, dostali větší porci než zkušenější. V některých fázích to zvládli lépe a v některých hůře, ale od toho je příprava. Jsem potěšený ze všech tří střelců včetně mladého stopera Čoudka, který dával na 3:1. Měl těžké léto, byl zraněný. Do přípravy naskočil o týden později, ale pere se s tím statečně. Gól doma na Hluboké byl pro Ondru vyznamenání, mám za něj radost.“

Nevyděsil vás bídný start a gól Dukly už ve druhé minutě?

„V mém věku už mě v přípravě těžko něco vyděsí. Ovšem nevyšel nám vstup ani do jednoho poločasu. Dukla byla živější, nechali jsme si lehce vzít balon, do toho standardky… Budeme o tom mluvit.“

Naopak závěr vám vyšel skvěle, dvěma trefami v posledních deseti minutách jste rozhodli o vítězství. Důvod k pochvale?

„Byla tam ohromná touha po vítězství a nabuzenost kluků. Souviselo to s atmosférou, která byla na přípravné utkání velice dobrá. Diváci oceňovali každou akci, což kluky povzbuzovalo. Byl jsem nadšený, hrálo se v krásném prostředí.“

Jak moc výkon ovlivnil fakt, že jste v plné kondiční přípravě?

„Na to se nechci vymlouvat. Znám Duklu i trenéra Radu, oni jsou taky v plné přípravě. Podmínky byly pro oba týmy vyrovnané. Na fotbale to moc vidět nebylo, hlavně první poločas měl velice dobré tempo. Na to, že to byl první zápas…“

Jak se vám líbili nováčci?

„Sžívají se s tím. Tomáše Zajíce jsme zkoušeli na trochu jiné pozici, protože si do ligy chceme nachystat dvě nebo tři variabilní rozestavení. Pochopitelně víme, že Tomáš bude silnější v útoku. A Roman Potočný hrál nezvykle na podhrotu, jeho síla nahoře vedla ke zvratu. Dál se musí sehrávat s ostatními v kombinaci, ale myslím, že to dožene.“

Byla Dukla na úvod přípravy ideálním soupeřem? Ukázala kvalitu a dlouho držela nerozhodný stav.

„Kdo sleduje druhou ligu, dobře ví, že proti Dukle se hraje velice špatně. Dlouhodobě má zažitý kombinační styl, stejně jako Vlašim, která nás čeká za týden. Znovu dostanou příležitost mladší hráči, pro které je to ohromná škola.“

Souvisí s tím absence zkušeného útočníka Michala Škody, jenž proti Dukle nehrál?

„Má volno. Michala znám, trénoval jsem ho. Chtěl jsem vidět Matouška či Haise – a Škoďák by mladým v tuhle chvíli zabral místo.“

Existuje možnost, že by obvyklý střední záložník Jonáš Vais dál hrál zleva?

„Budeme ho tam tlačit. Na krajích chceme rychlé hráče, kteří umějí hrát do ofenzivy, odcentrovat a dostat míč před branku. Na tréninku jsem viděl, že to Jonáš umí. Stejně jako Martin Sladký: když budeme mít v kádru dva hráče, které můžeme použít na krajích i uprostřed, bude to pro nás velká výhoda v zastupitelnosti. Na Vaisovi bylo trochu vidět, že vaří, protože měl dva měsíce natažený sval, takže ani netrénoval. Ale věřím, že se z toho dostane.“

Mimochodem, kádr už je uzavřený?

„Není, ale jsme blízko. Nejsem příznivce překotných změn. Mužstvo zůstalo pohromadě, návratům hráčů z hostování (Van Buren, Mihálik, Vorel) jsme nemohli zabránit. Překvapilo nás jednání o odchodu záložníka Valenty, protože jsme počítali s tím, že tady zůstane. Snažíme se vyvinout nějakou snahu, ale i kdyby to nedopadlo, poradili bychom si. Chtěli bychom vzít hráče, který by mohl být do základní sestavy, ne jen do počtu.“

Už jste s týmem sžitý? Máte už o všech hráčích dokonalý přehled?

„Myslím, že ano. Deset dnů je dostatečná doba. Máme teď spolu takové manželství. První týden jsme byli na soustředění, byli jsme spolu od rána do večera. A tenhle týden taky, stihli jsme se poznat. Zatím si nelezeme na nervy, doufám.“ (usmívá se)