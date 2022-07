Horváth po prohře: Bojovali jsme sami se sebou. Kde měla Plzeň problémy?

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Tři branky za poločas? Takovou mizérii Pavel Horváth nepamatuje. Plzni úvodní poločas proti belgickému St. Truidenu vůbec nesedl. Západočeši se po sobě nevěřícně koukali a na hřišti létaly i nadávky. „Doufám, že se nám to už dlouho nestane,“ hodnotil utkání západočeský asistent.

Co říct k porážce 1:3?

„Dneska nastoupili noví kluci nebo ti, kteří se vrátili z hostování. Nicméně soupeř využil tři standardky, což se nám nestalo v průběhu celé uplynulé sezony a doufám, že se nám to zase dlouho nestane. V sestavě bylo tolik změn a to je možná důvod, proč jsme standardky nezvládli. Druhá půle byla po prostřídání o dost lepší, dali jsme gól, měli jsme další nadějné situace. Ale pochopitelně, spokojeni být nemůžeme.“

Ukázalo se, že hra Plzně stojí a padá se sehraností základní jedenáctky?

„Jasně. Tyto zápasy jsou k tomu, aby noví hráči nebo ti, co jsou na hraně základní sestavy, dostali šanci. Kluci spolu takhle hráli poprvé, v některých situacích vázla souhra a byl to trošku maglajz. Soupeř měl navíc tři nadstandardní Japonce, v čele s Kagawou.“

Borec, který prošel Dortmundem a Manchesterem United, vám pěkně zatápěl.

„Měli jsme trošku problém ve středu hřiště, zkušený Kagawa naše díry využíval. Hlavně on udával ráz hry soupeře.“

Šlo o dobrý test před pohárovými předkoly?

„Rozhodně ano. Zápas si rozebereme, ukážeme, si, kde jsme udělali chyby. Ukázal nám, jak na tom jsou někteří hráči, s kým můžeme počítat.“

Řekl si o místo v kádru Ondřej Mihálik, který dal pěkný gól na 1:3?

„Je produktivní, měl opět šance, jednu proměnil. Je to zajímavý hráč. V průběhu soustředění jsme se s ním dvakrát bavili. Záleží jen na něm, jestli zůstane v kádru.“

Nejiskřilo se v zápase až příliš?

„St. Truiden měl takové dva hráče... No, někdy je zkrátka potřeba koukat, do jakého souboje jít, nebo nejít. Hrozilo zranění. Zaplaťpánbůh se nic nikomu nestalo.“

Nečekali jste dopředu od vašich hráčů přeci jen víc?

„Jak jsem říkal - první půle nám nevyšla, soupeř hrál navíc tříobráncový systém, který není příliš obvyklý, dobře. My jsme byli všude pozdě, spíš jsme bojovali sami se sebou.“

Prohráli jste poprvé od ledna. Je facka pro tým dobrá, aby si uvědomil, že není neporazitelný?

„Někdy je lepší dostat bůra, aby si tým uvědomil, že všechno není ideální. Protože v zápasech, kdy se vyhrává, taky není všechno ideální, ale úplně to tam nehledáte. Tohle se po utkání se St. Truidenem říct nedá.“

Šlo o nejtěžšího soupeře v přípravě?

„Slovan Bratislava hrál jinak. Vyhovovalo nám jeho rozestavění, tady to bylo naopak. Je dobré, že náš soupeř v předkole Ligy mistrů bude hrát pravděpodobně tímto systémem a mohli jsme si to vyzkoušet. Nejtěžší byl v tom, že nám dal tři góly. Ale zajímaví soupeři byli i další. Botosani i Slovan Bratislava.“

Líbil se vám nový útočník René Dedič, který naskočil v závěru?

„Je to podobný typ jako Tomáš Chorý, takové hráče hodně využíváme. Hledali jsme takového, teď se bavíme o jeho pozici, jeho roli. Má za sebou už nějaké zkušenosti, není to vykulený dvacetiletý kluk.“

Jak je na tom mužstvo po zdravotní stránce?

„Kromě Robina Hranáče, který odjel do Plzně, kluci, co v pátek nehráli, měli jen pidiproblémy. Spíš si odpočinuli, aby byli připraveni na další tréninky a poslední přípravný zápas.“