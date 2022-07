Přípravy: první prohra Sparty i Baníku, Horejš v Jablonci zatím bez výhry

Tomáš Čvančara zůstal jen na tribuně, do zápasu s Wolfsbergerem nezasáhl • Blesk:TONDA TRAN

Dánský kouč Brian Priske poslal na hřiště od úvodní minuty omlazenou sestavu, kterou vedl s kapitánskou páskou 19letý stoper Patrik Vydra. V brance pak naskočil Vojtěch Vorel, který ve 44. minutě inkasoval jedinou branku utkání. Kerschbaumer ze standardní situace nacentroval do šestnáctky, Leitgeb se odpoutal od Vindheima a hlavou překonal 26letého gólmana.

Do druhého poločasu naskočili gólman Milan Heča, obránce Martin Vitík a záložník Michal Sáček. Osm změn pak realizační tým Sparty udělal až po hodině hry, kdy se do hry dostaly i posily Jan Mejdr, Lukáš Sadílek nebo Jan Kuchta.

V nervózním závěru ovšem Letenští na vyrovnání nedosáhli a nenavázali na předchozí výhry nad druholigovými soupeři Duklou (2:1) a Opavou (3:0) a chorvatskou Rijekou (2:0).

Na závěr rakouského soustředění ve středu vyzvou maďarský tým Paksi. Novou soutěžní sezonu Sparta odstartuje 21. července doma úvodním soubojem 2. předkola Evropské konferenční ligy proti norskému Vikingu Stavanger.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44. Leitgeb Hosté: Sestavy Domácí: Bonmann – Gugganig (60. Ločošvili), Verastchnig, Kerschbaumer, Piesinger, Roche (60. Novak), Taferner (75. Boakye), Jasić (83. Giorbeldize), Leitgeb, Schifferl, Baribo (60. Vizinger). Hosté: Vorel (46. Heča) – Vindheim (60. Højer), Vydra (60. Zelený), Večerka (46. Vitík), Horák (60. Mejdr) – Souček (60. Sadílek), Fortelný (46. Sáček) – Ryneš (60. Pešek), Karabec (60. Daněk), Minčev (60. Wiesner) – Juliš (60. Kuchta). Karty Domácí: Gugganig, Lochoshvili Hosté: Kuchta, Zelený Rozhodčí Stadion Lavanttal-Arena, Wolfsberg

Střelci Slovácka a prohra Baníku

Slovácko rozhodlo o výhře nad Vyškovem až ve druhém poločase. Krátce po jeho začátku otevřela skóre irácká posila Duskí. V 68. minutě zvýšil Kozák, další letní akvizice účastníka kvalifikace Evropské ligy.

Baník v Havířově prohrával se Žilinou od 10. minuty. Obránce Šehič vyrovnal premiérovým gólem po příchodu z Karviné, ale Gidi ještě do pauzy vrátil soupeři vedení. Po pauze ghanský záložník přidal pojistku, poté co střelou přímo z rohu překvapil brankáře Letáčka. Ostravské mužstvo v úvodu přišlo o stopera Lischku, který si poranil zadní stehenní sval. Slezané ve středu vyzvou skotského mistra Celtic Glasgow.

„V prvním poločase jsme zaslouženě prohrávali, protože Žilina byla rychlejší, přesnější. K některým věcem jsme jí pomohli svými chybami. Ve druhém poločase už byl zápas vyrovnanější, možná jsme měli míč víc pod kontrolou. Ale Žilina zaslouženě vyhrála,“ řekl pro klubovou televizi Vrba.

„Samozřejmě dostat gól z rohu je také chyba. To ve fotbale bývá. Možná lepší, že jsme ho dostali teď. Aspoň doufám, že se z toho ponaučíme a příště se to nebude opakovat,“ přidal bývalý kouč Žiliny.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46. Doski, 68. Kozák Hosté: Sestavy Domácí: Borek – Kalabiška, Hofmann, Kadlec, Daníček, Doski, Havlík, Trávník, Kohút, Siňjavskij, Vecheta. Hosté: Rozhodčí Stadion Fotbalové hřiště Širůch, Uherské Hradiště

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26. Šehić Hosté: 10. Kaprálik, 38. Gidi, 65. Gidi Sestavy Domácí: 1. poločas: Laštůvka (C) – Sanneh, Frydrych, Lischka (7. Pojezný), Fleišman – Klíma, Takács, Kuzmanovič, Kaloč, Šehić – Almási.

2. poločas: Letáček – Ndefe, Pokorný, Pojezný, Fleišman (61. Chlumecký) – P. Jaroň, Takács, Tetour, Budínský, Buchta – Tijani. Hosté: Belko – Rusnák (75. Trabalík), Leitner, Nemčík, Bari (71. Ilko) – Myslovič, Kopas (C), Gidi (71. Sluka) – Kaprálik (65. Addo), Ďuriš, Galčík (84. Owusu). Karty Domácí: Ndefe Hosté: Gidi, Sluka Rozhodčí Stadion Havířov Návštěva 900 diváků

Horejš zatím bez výhry

Jablonec začal přípravu porážkou 1:2 se Žižkovem, který v minulé sezoně sestoupil do třetí ligy. Severočeši stejný výsledek uhráli doma také s druholigovým Varnsdorfem. První branku za Jablonec vstřelil z penalty Šulc, jenž by měl na Střelnici hostovat z Plzně.

„Spokojený jsem s tím, kolik šancí jsme si dneska vytvořili, protože to bylo na tři zápasy. Nespokojený jsem s tím, jak jsme s těmi situacemi naložili. Obrovsky nespokojený jsem s tím, jak jsme reagovali směrem dozadu. Na nás byly dva nakoplé míče, dvakrát to propadne a dostaneme z toho dva nesmyslné góly,“ uvedl Horejš. „Mrzí nás, že jsme prohráli druhý zápas. Dneska to bylo z naší strany o hodně lepší. Měli jsme hodně brankových příležitostí,“ dodal jablonecký trenér.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 61. Šulc Hosté: 22. Tanko, 86. Rudnyckyj Sestavy Domácí:

1. poločas: Hanuš – Surzyn, Martinec, Hübschman, Polidar – Pleštil, Šulc, Považanec, Houska, Jovovič – Sejk



2. poločas: A. Richter – Haitl, Štěpánek, Kubista, Krob – Smejkal, Šulc, Houska, Kadlec, Ritter – Silný Hosté:

1. poločas: Vaňák – M. Richter, Kouřil, Kubista, Žilák – Dordič, Žák, Samko, Kříž, Radosta – Tanko



2. poločas: Šerák – Ludvíček, Zbrožek, Lubaki, Žilák – Schön, Bláha, Solomon, Ondráček, Sodiq – Rudnyckyj Karty Hosté: Lubaki Rozhodčí Stadion Vrkoslavice

Přestřelka v Budějovicích

Stoprocentní bilanci v přípravě udržel vedle Slovácka i Hradec Králové, sparťanský B-tým zdolal 2:1 díky gólům Prekopa a Vlkanovy. České Budějovice přestřílely dalšího druholigového soupeře Vlašim 6:3. Dvakrát se za Dynamo trefil Zajíc, přesně mířili i Havel, Švec, Krch a Sladký.

Mladá Boleslav zvítězila nad druholigovou Jihlavou 4:1. Dvě branky Středočechů zaznamenal Krobot, za domácí skórovali i Skalák s Dancákem. Liberec porazil polskou Lehnici 3:0 po gólech Ghaliho, Rondiče a Kozáka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22. Zajíc, 30. Havel, 43. Zajíc, 45. Švec, 53. Krch, 90. Sladký Hosté: 61. Zinhasović, 72. Abdallah, 77. Abdallah Sestavy Domácí: Šípoš – Havel, Broukal, Švec, Škoda, Čolić, Potočný, Zajíc, Hellebrand, Sladký, Hora. Hosté: Kolář – Solomon, Langhamer, Toula, Heppner, Černický, Breda, Hošek, Rigo, Suchan, Sow. Rozhodčí Tesař – Toucha, Matyš Stadion Temelín

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21. Prekop, 64. Vlkanova Hosté: 55. Turyna Sestavy Domácí: 1. poločas: – Klíma, Ševčík, Kodeš, Harazim, Rada, Kučera, Novotný, Prokop, Firbacher, Dvořák.



2. poločas: Reichl – Čech, Ševčík, Kutík, Harazim, Smrž, Doležal, Hájek, Rybička, Jurčenko, Vlkanova. Hosté: Tůma – Borkovec, Pudhorocký, Goljan, Novotný, Hušek, Gedeon, Kaštánek, Turyna, Ambler, Krajinský. Rozhodčí Stadion Písek

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Skalák, 47. Krobot, 61. Krobot, 63. Dancák Hosté: 60. Křišťál Sestavy Domácí: Šeda – Látal (57. Pech), Šimek (46. Coňk), Jahić, Rolinek (46. Vaníček) – Skalák (46. Donát), Dancák, Darmovzal (46. Dufek), Preisler – Škoda (46. Krobot), Stránský (57. Mašek) Hosté: Soukup – Křišťál, Vedral, Gabriel (83. Vítek), Peřina (62. Svoboda) – Lacko, Piško – Ogiomade (62. Fila), Araujo-Wilson (62. Franěk), Selnar – Zoubele (46. Tall) Karty Domácí: Donát Hosté: Piško Rozhodčí Radina – Kubr, Novák Stadion Městský stadión Mladá Boleslav Návštěva 140 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 2. Ghali, 38. Rondič, 90. Kozák Hosté: Sestavy Domácí: Stejskal – Gebre Selassie (60. Purzitidis), Plechatý, Prebsl, Mikula (74. Lehoczki) – Červ (60. Michal), Doumbia (60. Mara) – Matoušek (60. Kozák), Frýdek (60. Varfolomejev), Ghali (60. Višinský) – Rondić (60. Rabušic) Hosté: Lenarcik (46. Abramowicz) – Matynia (46. Gulen), Aurtenetxe (62. Lahaire), Mijušković (46. Carolina), Gammelby (62. Obieta), Cacciabue (56. Matuszek), Zapolnik (70. García), Chuca (70. Kostka), Dominguez (62. Julio), Kobacki (62. Śliwa), Henriquez Rozhodčí Stadion Stadion U Nisy, Liberec

Obrat Teplic i výhra Zlína

Zlín přehrál Trenčín 2:1. Už v úvodní půlhodině se za „Ševce“ prosadili Fillo s Fantišem. Pardubice doma remizovaly 2:2 s rezervou Olomouce, nováčkem druhé nejvyšší soutěže.

Teplice v Německu zdolaly třetiligový Hallescher 2:1. Ve druhém poločase severočeské mužstvo otočilo výsledek zásluhou Kodada a Procházky. Na soustředění v Rakousku se předvedla i brněnská Zbrojovka, která remizovala s celkem Sturm Graz 0:0.

Zlín - Trenčín 2:1 (2:0)

Branky: 11. Fillo, 23. Fantiš - 73. Azango.

Sestava Zlína:

I. poločas: Dostál - Fillo, Simerský (30. Kolář), Procházka, Bartošák - Reiter (30. Dramé), Didiba, Jawo, Bobčík (30. Hrdlička), Vukadinovič - Fantiš.

II. poločas: Šiška - Fillo (60. Cedidla), Kolář, Procházka (60. Simerský), Číž - Reiter, Janetzký, Hrdlička, Jawo (53. Bobčík), Dramé - Chwaszcz. Trenér: Kalivoda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Tischler, 47. Hlavatý Hosté: 36. Hadaš, 50. Zlatohlávek Sestavy Domácí: Markovič – Halász (63. Svoboda), Míka, Toml (73. Hanč), Helešic (63. Kurka) – Solil – Mareš (46. Sychra), Vacek (63. Chvěja), Hlavatý (73. Lee), Tischler (63. Lupač) – Černý (C) (46. Huf). Hosté: Trefil (46. Stoppen) – Slavíček, Bednár, Vepřek (C), Galus, Spáčil, Grygar (65. Fabiánek), Zlatohlávek (87. Coufal), Slaměna (76. Fiala), Uriča (71. Grečmal), Hadaš. Karty Hosté: Spáčil Rozhodčí Orel – Poživil, Matoušek Stadion Stadion Pod Vinicí, Pardubice Návštěva 350 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Müller Hosté: 67. Kodad, 75. Procházka Sestavy Domácí: Gebhardt – Nietfeld, Vollert, Damer, Hug, Samson, Kreuzer, Müller, Deniz, Zimmerschied, Landgraf Hosté: Grigar – Knapík, Dramé (46. Chaloupek), Kučera (65. Vondrášek) – Jukl (65. Mareček) – Hyčka (80. Hora), Čičovský (65. Křišťan), Trubač (46. Žitný), Kodad – Vachoušek (65. Procházka), Ledecký (46. Urbanec) Rozhodčí Stadion Stadion der Freundschaft, Grimma (GER)

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Schützenauer – Borkovič, Sarkaria, Komposch, Stückler, Kronberger, Ingolitsch, Lang, Ljubic, Dante. Hosté: 1. poločas: Berkovec – Matejov, Endl, Štěrba, Granečný – Sprangler – Musa Alli, Blecha, Ševčík, Falta – Hladík



2. poločas: Šiman – Hrabina, Hlavica, Šural, Divíšek – Sprangler – Ševčík, Jambor, Texl, Nečas – Fousek. Rozhodčí Stadion Weiz, Rakousko

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42. Montnor Hosté: 11. Hronek, 38. Hála, 71. Hůlka Sestavy Domácí: Stolz – Kone, Conte, Monzialo, Messerrer, Llanez, Ramsebner (C), Silue, Montnor, Morou, Keblinger. Hosté: Bačkovský – Vilotič, Jindřišek, Hronek, Koubek, Novák, Krch, Dostál, Köstl, Petrák, Hála. Rozhodčí Stadion Ferschnitz