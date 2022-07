Před poháry konec s experimenty. Bílek vsadí v Plzni na osvědčené tváře

Jaké otazníky v sestavě má Michal Bílek před blížícím se startem sezony? • FOTO: Koláž iSport.cz PŘÍMO Z RAKOUSKA | Alpská pohodička brzy skončí a nastane severské drama. Start pohárové kvalifikace se každým dnem blíží, plzeňská skvarda ladí na soustředění v Rakousku poslední detaily. Předposlední test a porážka proti St. Truiden (1:3) pravděpodobně vyřešila jedno dilema – nové tváře, kterých Viktoria přivedla hned osm, si na ostrou šanci nejspíš počkají. Jak přiznal sám kouč Bílek, v napjatém startu sezony není prostor pro experimenty. Váhání nad sestavou z velké míry rozřešila páteční lekce od belgického týmu. Co trenéru Bílkovi ukázala?

Konec experimentování Na proházené základní sestavě bylo v pátek znát, že k mistrovské formaci posilám leccos schází. Především čas, aby noví jedinci správně pochopili herní systém Viktorie, zažité návyky a stoprocentní práci v těžkém utkání. Mrštní hráči belgického týmu v první půli třikrát skórovali, což si Západočeši v boji o evropské poháry nesmí dovolit. „Prohráli jsme zaslouženě, soupeř byl po všech stránkách lepší, agresivnější, rychlejší. Pět nových hráčů už se v základní sestavě neobjeví, musíme je zapracovávat postupně,“ uznal plzeňský kouč Michal Bílek. Trenér Michal Bílek sledoval prohru Plzně 1:3 se St. Truiden • Foto FC Viktoria Plzeň/Jan Kubíček

Mistrovská parta udržela pozice Celkem osm nováčků v Plzni zvýšilo konkurenci a donutilo všechny během přípravy makat naplno. S přibývajícím časem je ale čím dál zřejmější, že proti Helsinkám, nebo Rize se do základu nedostane žádná nová tvář. Hráči, kteří tým táhli v jízdě za titulem, si drží své pozice. „Individuálně jsou v pohodě, ale asi by bylo příhodnější, aby do zápasů naskakovali maximálně dva,“ naznačil Bílek, jakým směrem uvažuje. Jedna z plzeňských posil Jan Sýkora během přípravného duelu proti belgickému St. Truidenu • Foto Twitter.com/fcviktorkaplzen

Základní sestava? Maximálně jeden otazník Třeba Václav Pilař ukazuje ohromnou chuť a předvádí solidní výkony, nicméně na Jhona Mosqueru to pravděpodobně stačit nebude, navrátilec do Plzně dostane prostor spíš v určitých fázích zápasů. Tomáš Chorý začne před Janem Klimentem, vzadu to vypadá na čtverku Řezník, Pernica, Hejda, Havel. Uprostřed pole je sehraná dvojice Bucha, Kalvach, o brankáři Staňkovi není třeba pochybovat. Podhrot by měl patřit Janu Sýkorovi, pro novice Cadua jsou velké zápasy od začátku zatím příliš velké sousto a Aleš Čermák stále bojuje se zdravotními trably. Zbývá vyřešit pravé křídlo. Pozice patří Janu Kopicovi, pokud se dá do kupy (takový je předpoklad), začne nejspíš on, variantou je i Pilařův přesun z levé strany. Nejblíže z nových tváří v Plzni má do základní sestavy kromě Jana Sýkory zřejmě i Václav Pilař • Foto Pavel Mazáč / Sport

Beauguelův nástupce? Rukavice pro Chorého Plzeň přivedla Jana Klimenta, aby pomohl zacelit gólové prázdno po nejlepším střelci minulé sezony. Posila z Polské Wisly ale v těžších přípravných zápasech nezářila. Navíc jde o odlišný typ hráče, trenér Bílek ho využije spíš v průběhu utkání. Západočeši mají herní schéma nastavené na vysokou věž, která na hrotu drží balony a hrozí soupeřům ve vápně. Nachystaný je Tomáš Chorý, který poprvé v Plzni dostává roli ofenzivní jedničky. „Odešel nám nejlepší střelec, ale je tu Choras, který by měl být číslo jedna,“ přiznal Bílek. Tomáš Chorý pravděpodobně dostane v Plzni poprvé roli ofenzivní jedničky • Foto Pavel Mazáč / Sport