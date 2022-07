Nevyužitá šance. PĚT sparťanů, kteří musí ve zbytku přípravy zabrat

Video se připravuje ... V rámci poměrného rozložení zátěže dal Sparty trenér Brian Priske v sobotním přípravném duelu s Wolfsbergerem (0:1) příležitost hráčům, kteří povětšinou nemají nakročeno do základní sestavy. Byla to příležitost, jak si vylepšit pozici v týmové hierarchii. V mnoha případech ovšem zůstala nevyužita. Od kterých letenských hráčů se čeká víc?

Martin Minčev Málo platné, v rudém dresu zahajuje už třetí sezonu. Prostor na aklimatizaci a rozkoukání se dávno vypršel. Bulharský mladík by měl názorně ukázat, proč do něj Sparta v létě 2019 zainvestovala zhruba třicet milionů korun. To se ovšem stále nedaří. Minčev má záblesky, zdobí ho rychlost i tah na branku. Tyhle dovednosti ovšem výrazně přebíjí laciné ztráty míčů i soubojové a taktické nedorazy. Jednadvacetiletý rodák z Varny kolikrát působí dojmem, že je na něj tahle úroveň až příliš. Do základní sestavy to má momentálně obrovsky daleko. Martin Minčev bojuje o míč • Foto Blesk:TONDA TRAN

Andreas Vindheim Po jarním hostování v Schalke se mu naskytla možnost, jak si po příchodu Briana Priske říct o pevnější místo v kádru Sparty. Svým výkonem proti Wolfsbergeru si ale příliš nepomohl. Hodně kazil, nedařily se mu ani ty nejzákladnější přihrávky. Směrem do defenzivy rovněž nepůsobil kdovíjak jistě. Na pozici pravého beka je navíc po příchodu Jana Mejdra obří konkurence. Vindheim je momentálně podle všeho až třetí vzadu. Andreas Vindheim bojuje o místo ve Spartě • Foto Michal Beránek (Sport)

Filip Souček Kdykoli se objeví na hřišti, dře do úmoru. Nevypustí jediný souboj, do všeho jde naplno. Stále to ale není ono. Jako by vlasatému středopolaři něco chybělo. Při podpoře ofenzivy je hodně nevýrazný, což dokládá fakt, že během dvou sezon na Letné vstřelil pouze jeden ligový gól. V jednadvaceti letech má nadále perspektivu, určitě stojí za to s ním pracovat. Musí však být výraznější. Chlapík výhradně na černou práci, to je ve Spartě zkrátka příliš málo. Filip Souček v dresu Sparty v přípravném zápase s Opavou na Strahově • Foto Michal Beránek (Sport)

Adam Karabec V prvním poločase připravil šanci Filipu Součkovi, v tom druhém poslal do tutovky Martina Minčeva. Po odchodu Adama Hložka největší sparťanský talent mívá na hřišti záblesky geniality, Pražané jich od něj ale potřebují daleko víc. Postupem času je patrné, že dělá pokroky, pokud jde o práci bez míče a pohyb. Stále to ale není na úrovni, aby mohl maximálně rozvinout svůj obří talent. Čeká ho tvrdý boj, aby si zajistil pevné místo v sestavě či nejužší rotaci trenéra Priskeho. Nadání má při tom na úrovni, že by klidně mohl Spartu táhnout. Teď ještě vystupňovat píli. Adam Karabec v utkání proti Wolfsbergeru • Foto Pavel Mazáč (Sport)