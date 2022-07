Provod je zase zpět: Teď se cítím úplně zdravý. Nechápal zákroky soupeře

Můžete si být jistý?

„Musím zaklepat, zdraví drží od chvíle, kdy jsem se vrátil z Německa, z plánované dvanáctidenní štace. Ta mi hodně pomohla. Po zápase s Rapidem Bukurešť jsme hráli poločas mezi sebou, tam jsem se cítil dobře. Teď jsem byl schopný odehrát hodinu, cítím se připravený. Jsem rád, že můžu být na hřišti.“

Jaký je to rozdíl oproti jaru, kdy jste se vracel po komplikovaném zranění kolene, načež jste se zase musel zařadit mezi zraněné?

„Tam bylo víc věcí najednou, vyšel mi dokonce virus v krvi, nešlo jen o to koleno. Jak jsem naskočil po operaci kolenních vazů, hrál jsem několik zápasů za sebou, všechny celé. Bylo toho hodně. Teď se ale cítím úplně zdravý, do sezony jsem připravený.“

Nebál jste se trochu o nohy, když vás soupeř několikrát fauloval? Maličko jste létal vzduchem.

„Sám jsem si říkal, jestli proti mně nemají něco osobního. (směje se) Zažil jsem několik kritických zákroků. V přátelácích to prostě takhle někdy bývá. Byť tomu nerozumím, protože všichni víme, co pro nás znamená zranění, všichni jsme fotbalisti. Hlavně, že jsme zápas přežili ve zdraví.“

SESTŘIH: Slavia - Puskás Akadémia 1:0. Rozhodl mladík Usor Video se připravuje ...

Vidíte, hodně jste se během rekonvalescence sblížil se stoperem Davidem Hovorkou, který prožíval ve stejný čas to samé co vy, a teď musel zkraje přípravy opět na operaci kolene. Prožíváte to s ním? Máte obavy z recidivy?

„Bát se člověk nemůže. Samozřejmě v hlavě to máte, stává se to, jde o součást sportu. Může to přijít. Doufám ale, že nepřijde. Prožívám všechno s Davidem. Odtrénovali jsme toho strašně moc, je to pro něj strašně těžké. Ale on je neskutečně silný. Vrátil se třikrát, jsem přesvědčený, že se vrátí i počtvrté. Kdykoli se vrátil, patřil mezi nejlepší stopery v lize, může to dokázat znovu. Sílu a vůli, které má v sobě, jsou neuvěřitelné. Klobouk dolů před ním. Nedokážu si představit, že bych si prošel tím, co on, když vím, kolik práce má před sebou.“

Ještě k týmu, máte vedle sebe nové spoluhráče. Na krajích Usora a Ewertona, ve středu s vámi hrál Christ Tiéhi. Co říkáte na skladbu mužstva před sezonou?

„Ve Slavii je to tak vždycky, že v přípravě přijdou nové tváře. Pomůžou nám, mají obrovskou kvalitu. Ať stoper Santos, nebo ti dva na krajích, kteří umí situace jeden na jednoho. V české lize je tohle důležité, týmy hrají hodně z bloku. Všichni, kteří přišli, nám pomůžou.“