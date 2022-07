Celtic v Ostravě: má posily za půl miliardy, Brabce stál zápas balík

Slavný Cetlic získal skotský titul, teď zamířil do Ostravy • Reuters

Hlavní bod rok trvajících oslav sta let od založení Baníku je tady. Ostrava večer (18.00) uvidí v akci Celtic, skotského mistra, jehož si Slezané na výroční utkání pozvali. Komu soupeř nepřijde tak zvučný a mrzí ho, že na vítkovickém stadionu nespatří klub z top pěti evropských lig, pak ať koukne třeba na čerstvé transfery. Celek z Glasgow si pořídil posily za půl miliardy korun!

Ani West Ham, ani AC Milán, ani Liverpool. Na mošnovskou ranvej včera v 17.05 přistál charter z Vídně s šedesátičlennou výpravou Celtiku. Dva autobusy odvezly Skoty do Ostravy, aby tam dnes (18.00, přímý přenos O2 TV Sport) odehráli výroční utkání s Baníkem.

Celá akce vyjde majitele Václava Brabce na zhruba čtyři miliony korun. Málo, nebo moc? Pro porovnání: kdyby se Slezané rozhodli pozvat opravdu top soupeře z pěti nejlepších evropských lig – jakože původně chtěli a zkoušeli – vyšlo by to nejméně na milion eur, tedy 25 milionů korun. Což je částka, za kterou FCB loni prodal Patrizia Stronatiho do maďarského Puskáse.

A teď k dalším cifrám, aby bylo jasné, co je zač celek z Glasgow, jenž opanoval Premiership před konkurenčními Rangers o čtyři body. Celková hodnota jeho kádru podle Transfermarktu činí 2,4 miliardy korun oproti 282 milionům v podání Baníku. A za letní posily vyplázl už půl miliardy! Nejvíc stál portugalský křídelník Jota z Benfiky (183 milionů) a stoper Carter-Vickers z Tottenhamu (175 milionů).

V kontrastu s akvizicemi Baníku – Michalem Frydrychem, Ladislavem Takácsem, Eldarem Šehičem, Jiřím Letáčkem a Janem Kubalou – je to při vší úctě úplně jiný svět.

Baník - Celtic na O2 TV Sport O2 TV Sport nabídne od 17:30 zápasové studio Davida Sobiška s bývalým útočníkem Baníku Václavem Svěrkošem. Dorazí také kněz Zbigniew Czendlik, velký fanoušek Celtiku, a majitel Baníku Václav Brabec. Zápas komentují Jan Homolka a Aleš Svoboda.

Že si s sebou Celtic přivezl i vlastního kuchaře, tak ani nepřekvapí. Stejně jako fakt, že zástupci klubu viděli Ostravské v přípravě na Moravě hned dvakrát na vlastní oči. Žádné podcenění, zkrátka absolutně profesionální přístup a taky možná scouting Ladislava Almásiho a spol.

Jen fanoušků z Ostrovů se možná čekalo víc, zatím se jejich počet odhaduje zhruba na dvě stovky. Je však téměř nereálné, aby zelenobílí příznivci viděli své miláčky v každém zápase naživo. Logisticky a ekonomicky se to snad ani nedá zvládnout, protože mančaft trenéra Angeho Postecogloua má tradičně extrémně náročný program.

Považte sami: v sobotu hrál ve Vídni s Rapidem (3:3), ve středu se představí ve Vítkovicích, o tři dny později už doma proti Blackburnu, příští středu nastoupí ve Varšavě proti Legii a v sobotu ho čeká generálka s Norwichem. Soutěž startuje Celtic v neděli 31. července proti Aberdeenu, tedy den po úvodním duelu Baníku se Sigmou. Stejná fáze přípravy slibuje o to zajímavější konfrontaci.

Zažil už ji David Lischka, jenž si v listopadu 2020 v dresu Sparty užil závěrečných dvacet minut při vysoké výhře 4:1. Tentokrát však stoper nenastoupí, protože léčí natržený zadní stehenní sval. Druhým, kdo si již proti Celtiku zahrál, je záložník Daniel Tetour. Před sedmi lety byl u vítězství Dukly v přípravném duelu 5:3.

Pro Baník by určitě bylo fajn, kdyby podobná přestřelka pobavila (zatím téměř vyprodaný) stadion i tentokrát. Zvlášť kdyby ze sítě tahal míče slavný anglický brankář Joe Hart. Moderátor akce a promotér MMA organizace Oktagon Ondřej Novotný by to s fanoušky jistě náležitě oslavil.

Otázkou je, jak kouč Pavel Vrba složí sestavu, neboť Lischka není jediným zdravotně nalomeným hráčem. Navíc FCB hned ve čtvrtek odjíždí na soustředění do Polska a již v pátek ho tam čeká utkání proti Karmiotisse. Kypřany vede Dušan Uhrin mladší, v kádru je gólman Milan Knobloch, bek Tomáš Čelůstka či záložník Josef Hušbauer.