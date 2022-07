Brno hledá šestku: hráč Plzně padl, zůstane Rakušan? Tahákem Afričan

Richard Dostálek vrátil Zbrojovku do ligy • Zbrojovka Brno

Pozici defenzivního záložníka řeší nováček z Brna. Podle informací Sportu hodně stál o Modoua Ndiyaeho z Plzně, ale Senegalce si mistr nechá v kádru. „Líbil se nám, do mužstva by se nám hodil. Ale nic z toho nebude,“ potvrdil kouč Richard Dostálek. Ve hře je setrvání Rakušana Svena Spraglera (27) z Wolfsbergeru anebo příchod jiné „šestky“. Pak bude užší kádr de facto hotový.

Důsledný borec, který bude ve středu hřiště čistit prostor, sbírat míče a rozjíždět útoky. Takovou představu má o případné poslední posile před ligou trenér Zbrojovky. „Úplně nás to nepálí, hráče na tu pozici v týmu máme. Ale pokud by se naskytla příležitost získat hráče do základní sestavy, využili bychom toho,“ uvedl Richard Dostálek po úterním tréninku.

Sedmadvacetiletý Sven Spragler má za sebou úspěšný herní test. Přesvědčil v trénincích i v zápasové prověrce proti Sturmu Graz (0:0). „Jednoznačně uspěl. Určitě to nebyl propadák. Někteří přijdou a po prvním tréninku víme, že