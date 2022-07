Řežba s Besiktasem na závěr kempu: cenná nula, ale i mizerná produktivita

Do rakouské Kufstein Areny ležící nedaleko hranic s Německem dorazily na zápas necelé dva tisíce natěšených fanoušků Besiktase. A pořádně hlučných – z hlavní tribuny zněly během utkání hlasité chorály, které plzeňské generálce dodaly potřebnou atmosféru.

Divočina v hledišti se přenesla i do řežby na trávníku. Naježení borci z Besiktase to pořádně mydlili, mnohdy za hranicí pravidel chodili do soubojů nohama napřed. Tvrdé zákroky schytali Jan Sýkora, Milan Havel, Jhon Mosquera nebo Tomáš Chorý.

Sýkora pár vteřin před plánovaným střídáním dostal ránu na stojnou nohu do lýtka a byl rád, že pustil na plac Mateje Trusu. V úplném závěru na poslední chvíli uhnul ostrému zákroku Milan Havel. Jak sám říkal, nebýt včasné reakce, vezla ho do Plzně sanitka.

„Takové zápasy někdy jsou. Také jejich hráči bojují o místo v kádru, v Besiktasi je na ně určitě velký tlak. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ oddechl si po utkání plzeňský asistent Pavel Horváth.

Horliví fanoušci po závěrečném hvizdu dokonce vtrhli na trávník a běželi k hráčům tureckého celku, aby se vyfotili nebo pozdravili své oblíbence. Na přípravný duel opravdu nevídaná věc.

A jak probíhalo utkání na hřišti? Plzeň do generálky až na jedno místo naskočila v sestavě, jaká pravděpodobně začne za týden v boji o Evropu. Jediný otazník zůstává na stoperu. Vedle zraněného Aleše Čermáka usedl v civilu mezi náhradníky i kapitán Lukáš Hejda, který si na nedělním tréninku pohmoždil kotník.

„Lukáš už má svůj věk (32), sám říkal, že je to na čtyři až pět dní, což odpovídá. Viděl jsem jeho kotník, myslím si, že to tak bude,“ komentoval Horváth. „S tímhle zraněním má zkušenosti, sám cítí, jak to je. Až se vrátíme domů, bude stoprocentně připravený do tréninku.“

Řádnou prověrku okusil Filip Čihák. Mladý stoper Viktorie nahradil klíčovou personu zadních řad. Předvedl několik solidních momentů, ale také zbytečných zaváhání, která by v ostrých duelech mohla znamenat fatální problém. Západočeši ale až na jednu výjimku v první půli, kdy tým podržel gólman Staněk, soupeře nepustili do výraznější šance a udrželi cennou nulu.

„Naposledy proti St. Truidenu jsme dostali tři góly po standardkách, což jsme dneska eliminovali. Zápas jsme měli vyhrát, měli jsme dvě opravdu veliké šance a bohužel je neproměnili. Máme ještě týden na to, abychom se v tomhle zlepšili. Gólů jsme v uplynulých zápasech moc nedali (v Rakousku ve třech zápasech jediný), ale o to v tuhle chvíli asi úplně nešlo,“ dodal Horváth.

Na závěr desetidenního soustředění v Alpách už nastoupila mnohem koncentrovanější, zodpovědnější Viktoria. Dozadu poctivě šlapali krajní záložníci Kopic i Mosquera, výborně fungovali střeďáci Kalvach s Buchou. Problém zůstává v ofenzivní části – jediný gól Ondřeje Mihálika ze tří duelů je málo.

Už za týden nebude kam uhýbat, pro Viktorii přichází čas kruciální prověrky. Západočeši dobře vědí, že pokud zvládnou prvního soka ve druhém předkole Ligy mistrů, zajistí si podzim v Evropě a uklidní se do dalších bojů.

„Jsme spokojení, jezdíme sem do Rakouska pravidelně. Jak se soupeři, s hřištěm i prostředím, V zápasech nebyly velké šarvátky, měli jsme soupeře, kteří nás prověřili a snad i posunuli,“ zakončil Horváth, než se spolu s týmem vydal na cestu zpátky do Plzně.