Dojmy z Plzně: zaparkovaný Kliment, nažhavený Pilař i správná chemie

Deset dní intenzivních tréninků pod alpskými kopci, k tomu tři přípravná utkání. Viktoria Plzeň úspěšně zvládla soustředění v rakouském Westendorfu zakončeném remízou s Besiktasem (0:0). Deník Sport a server iSport.cz přímo na místě sledoval druhou polovinu herního kempu, u týmu strávil pět dní včetně dvou zápasů. Jak vypadá český mistr týden před vstupem do boje o Ligu mistrů?

Mistrovskou partu diriguje sehraný realizační tým složený z osobností s působivou hráčskou minulostí. Michal Bílek všemu velí, Pavel Horváth často vede jednotlivá cvičení, funguje i jako tlumočník do portugalštiny, případně angličtiny. Marek Bakoš se stará zejména o video a analýzy soupeře, Matúš Kozáčik cepuje trojici gólmanů. K nim kondiční trenéři, maséři, doktoři a další členové početného realizačního týmu. Každý včetně hráčů zná svou roli, což je pro fungování úspěšného kolektivu nesmírně důležité. Soustředění s týmem absolvoval i majitel Adolf Šádek a nový sportovní ředitel Daniel Kolář.

Základní atribut západočeského úspěchu funguje. Plzeň odehrála v přípravě sedm zápasů, inkasovala jen ve dvou z nich. Třígólový poločas proti St. Truiden znamenal poučnou ťafku, následná generálka proti Besiktasi už vypadala podstatně lépe. Solidně ji zvládl i mladý navrátilec Filip Čihák (23), který v základu nahradil zraněného kapitána Lukáše Hejdu. „V každém tréninku sbírá zkušenosti, je na něm vidět sebevědomí. Občas něco zkazí, to ale k tomu vzhledem k věku patří,“ chválil plzeňský asistent Pavel Horváth.

Trefil se hned v prvních dvou přípravách (Klatovy, Karlovy Vary), proti silnějším soupeřům mu ale došel gólový apetit. Proti Slovanu Bratislava (3:1) předčasně střídal kvůli strkanici s Vladimírem Weissem, ze hry se vytrácel i na herním kempu pod Alpami. V generálce s Besiktasem zůstal „zaparkovaný“ na lavičce, přednost dostal urostlejší René Dedič z druholigového Třince. Kliment je oproti Beauguelovi nebo Chorému jiným typem hráče, on i mužstvo k sobě na place ještě hledají cestu. Základní sestava ho na startu sezony mine.

Nažhavený žolík Pilař

Návratem do známého prostředí ožil, hraje i trénuje s ohromnou chutí. Na drobném křídelníkovi je znát, jak si druhé období v Plzni užívá. Řadí se k nejstarším hráčům týmu (33), ale neubírá z mrštnosti ani nasazení. Na levém křídle začne Jhon Mosquera, Václav Pilař je ale na roli žolíka připravený. Zápasy mu vyšly, stále vyniká perfektním vedením míče, fotbalovým citem i typickými zasekávačkami do středu pole. „Dostával se do situací jeden na jednoho. Dokáže vytvořit situace, které jsou rozhodující. Čili pro nás výhoda,“ chválil asistent Horváth.

3 - v prvním zápase po návratu do Plzně zvládl hattrick proti Klatovům