Sparta před sezonou: co (ne)funguje, koho ještě hledá a co s Hanckem?

Video se připravuje ... Fyzická dřina v rámci prvního bloku letní přípravy je v knihách, stejně tak ta herní už tradičně probíhající v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Nastává krátké období určení finálnímu vyladění. V jakém stavu je Sparta přesně týden před prvním ostrým testem v nové sezoně?

Co funguje Nový kouč Brian Priske o tom mluvil hned na představovací tiskové konferenci. „Chceme být agresivní v napadání, aktivní po ztrátě míče a držet si kontrolu nad zápasy,“ vyjmenoval dánský trenér. Těmto slovům jdou Letenští v přípravě naproti, ve všech zmíněných aspektech udělali velký pokrok. Především myšlení hráčů poté, co přijdou o míč, se trenérskému štábu povedlo rychle změnit. Patrné to bylo zejména v testovacích duelech s Rijekou a Paksi. Kvalitu presinku významně pozvedl útočník Jan Kuchta, kontrolu nad duely zase záložník Lukáš Sadílek. Presink, intenzita. Priske začal úřadovat ve Spartě. Chceme být nejlepší, hlásil Video se připravuje ...

Co nefunguje Praští to do očí hned při pohledu na seznam výsledků v rámci přípravy. Zejména pak těch v rámci soustředění proti zahraničním soupeřům. Sparta se na každou branku pořádně nadřela, ve třech zápasech dosáhla pouze na tři. To je žalostná bilance, se kterou by v novém ročníku jen těžko mohla pomýšlet na dosažení stanovených met. Dobrou zprávou je, že si rudí gólové příležitosti pravidelně připravují. V koncovce jim to ale zatím nelepí, v generálce spálili i prakticky nespalitelné. Údernost je něco, co potřebují Letenští zásadně vylepšit. Karabec po prohře Sparty: Šancí nebylo tolik, ale měli jsme je proměnit Video se připravuje ...

Kádr V Rakousku byl ještě hodně široký, po návratu do Prahy nepochybně dojde k jeho redukci. Koho se bude týkat? Pravděpodobný je návrat mladíků Tomáše Jonáše, Patrika Vydry či Dalibora Večerky do strahovské rezervy, další hráči by mohli putovat na hostování. Třeba Matěj Ryneš, o kterého je zájem v Liberci či Českých Budějovicích. Pražany ovšem i na prahu nové sezony sužuje marodka. Se zraněním zad laboruje Ladislav Krejčí mladší a úvod ročníku téměř jistě nestihne. Fit během pobytu v Korutanech nebyli rovněž Tomáš Čvančara s Davidem Pavelkou a Ondřejem Čelůstkou. Ladislav Krejčí v Rakousku s týmem netrénoval, na snímku je s Tomášem Sivokem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Příchody Od třaskavého nástupu Jana Kuchty je, pokud jde o příchody, kolem Sparty poměrně klid. To ovšem v žádném případě neznamená, že je kádr směrem dovnitř uzavřený. Pohyb ještě může nastat. Podle informací redakce iSport.cz Pražané rešeršují trh ve snaze získat kvalitního gólmana. Během léta oťukávali situaci kolem Matěje Kováře z Manchesteru United, který se ale rozhodl nadále pokračovat v anglické cestě. Není vyloučeno, že sportovní ředitel Tomáš Rosický bude hledat i krytí pro případ, že by se zdravotní trable Ladislava Krejčího mladšího ukázaly jako vážnější. Kuchta? Příšerný pro soupeře a důležitý pro náš styl, říká Priskeho asistent Norgaard Video se připravuje ...