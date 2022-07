Horejš po Radovi mění Jablonec: drony i analýzy. Informací mají hráči dost

PŘÍMO Z ITÁLIE | Roky to měl do práce čtyři minuty. Teď je od domova 250 kilometrů. David Horejš (45) vystoupil z komfortní zóny a začal přetvářet Jablonec k obrazu svému. Pracuje úplně jinak než jeho předchůdce Petr Rada. Zemitý styl ve stylu „nedělejme z fotbalu vědu“ nahrazuje v Peltově klubu…věda. Analýzy, data, videa, drony. Větší změnu při vedení týmu nevymyslíte. „Změna byla na čase,“ okomentoval v rozhovoru pro web iSport.cz začátek své mise u druhého klubu nejvyšší soutěže.

Vy jste úplně jiný typ kouče než Petr Rada. Už vám to hráči říkali?

„Tohle nevnímám. Pana Radu obrovsky respektuju. V Jablonci udělal obrovský úspěch. Teď jsem dostal tuto možnost já. Mám svou vizi, o hře se bavíme. Se Sassuolem tam byly výborné věci. Na prvních šedesáti minutách se dá stavět. Hodně mě potěšily. Ukázaly nám, že jdeme správným směrem. Bohužel nám to zatím nepřináší výsledek. Mrzí mě to hlavně za kluky. Už by taky potřebovali něco uhrát.“

Jak fungujete daleko od domova? Na to nejste zvyklý.

„Jestli chcete trénovat, patří to k tomu. Věděl jsem, že celou kariéru nezůstanu v Budějovicích. I tam byl tlak. A myslím, že jsem si odvedl svoje. Pracoval jsem tam dlouho a jsem rád, že teď můžu být v Jablonci. Vážím si té nabídky. Změna byla na čase. Chceme, aby mužstvo nějak vypadalo, a snažíme se to do hráčů dostat. Asi je pro ně nových informací dost, ale je potřeba na tom dál pracovat. Věříme, že se to zvedne a budeme úspěšní.“

Jaký jste našel v Jablonci mančaft?

„Slušný. Přišlo hodně nových hráčů, pracujeme na způsobu hry. Musíme být trpěliví.“

Prý ještě hledáte stopera. Je to pravda?

„Bavíme se o doplnění. Určitě potřebujeme obranu posílit. Kdo fotbalu rozumí, ten vidí, že chyby směrem dozadu jsou obrovské. Díry jsou veliké. Ale pracujeme s tím, co máme. Proti Sassuolu vypadala stoperská dvojice (Martinec-Heidenreich) hodně, hodně slušně. Směrem do ofenzivy i do defenzivy. Ale některé věci si musíme ukázat. Při bránění jsme špatně reagovali, měli jsme být víc kompaktní. Toho soupeř, jako je Sassuolo, okamžitě využije.“

Co vlastně čekáte od novice Davida Heidenreicha, který se nemůže prosadit v italské Atalantě Bergamo a dorazil na roční hostování?

„Dlouho nehrál, ale hned v prvním zápase bylo vidět, že má vůdcovské schopnosti. Hru dobře dirigoval. Věříme, že půjde nahoru a pomůže nám. Chce pracovat, má píli. Těší mě, že přišel. Takové hráče mám rád.“

Chtěl jste i Maksyma Talovierova, jehož znáte z jihu Čech. Mrzí vás, že ho Slavia poslala do Liberce?

„Maxe samozřejmě znám. Občas si napíšeme, prohodíme pár slov. Co vím, tak k nám chtěl jít. Máme spolu dobrý vztah. Ale ovlivnit jsme to nemohli.“

Se Sassuolem se zaskvěl Vladimír Jovovič, navrátilec z Černé Hory. Co jste na něj říkal?

„Obrovská kvalita.“

Překvapil vás?

„Já si ho z české ligy pamatuji jako rozdílového hráče. Hodně se s ním bavím. Vím, že taktické věci někdy vynechá. Proti Sassuolu ale pracoval pro tým i dozadu. A dopředu patřil k nejlepším na hřišti.“

Jaký plán máte s útočníkem Václavem Kadlecem, který v sobotu kvůli nemoci nehrál?

„Musím říct, že na pozici pod hrotem vypadal v tréninku velice dobře. Ale je důležité, aby byl zdravý a natrénovaný. Pak se uvidí.“

Jakou roli máte nachystanou pro veterána Tomáše Hübschmana?

„Je to kluk, který má v týmu obrovské postavení. Je výborný do kabiny a i na hřišti si ještě své odvede. To ukázal i proti Sassuolu. Roli tu má hodně velkou, i když věk zastavit nelze. Určitě nám zase obrovsky pomůže.“