Pira a Havran? Baník pro ně není konečná, říká Simerský. Kouč béčka: Bez nich nemáme sílu
Baník tahají z bryndy naděje z béčka! Skvělý start druholigové rezervy do sezony odhalil hned několik slibných talentů, kteří byli záhy povoláni do hlavního týmu Ostravských. S tím pro změnu logicky nastaly problémy záložnímu celku v Chance Národní Lize, jenž poslední dva duely v Brně a Ústí nad Labem prohrál shodně 1:4. „Jsou to zásahy do naší ofenzivy, bez těchto hráčů nemáme sílu nahoře a nejsme kreativní,“ uznává trenér Josef Dvorník.
Jakub Pira, Marek Havran, Petr Jaroň, Abdullahi Bewene. Objevy z mládežnické líhně Baníku znal ještě před pár měsíci opravdu málokdo. Teď už je to jinak. Talentovaní fotbalisté patří do kádru prvoligového áčka, kde se rozhodně neztratili. Na druhou stranu po jejich odchodu logicky oslabila druholigová rezerva. A zatímco zpočátku sezony Dvorníkův soubor konkuroval i díky nim brněnským gigantům Zbrojovce s Artisem či Opavě, nyní se spíš ohlíží na konkurenty pod sebou.
„Bez Piry a Havrana nemáme sílu nahoře. Ofenzivní hráči jsou i Jaroň s Bewenem. Jsem rád, že jsou v áčku, pokud v nich vidí potenciál. Na tyto ztráty se nechci vymlouvat, jsme áčku k dispozici. Naše sestava reaguje i na mládežnickou Ligu mistrů. Můžeme si vytáhnout někoho z U19, ale taková kvalita tam není. Nemůžeme čekat, že do toho někdo vletí a hned se stane osobností. A to nám ještě Škrkoň odjede na MS sedmnáctek,“ bere situaci Dvorník realisticky.
Bez opor proto přichází určitý pád tabulkou. „Naše chování je v obou boxech naivní. V posledních dvou podzimních duelech s Vlašimí a Kroměříží musíme zapracovat na tom, abychom nebyli směrem dozadu křehcí. Nechceme se zachraňovat do posledního kola jako minule. Sestupové vody jsou strašák, proto potřebujeme jeden z těch zápasů vyhrát. Nedokážeme udržet výkon po celý zápas a víckrát po sobě, což mi vadí. Nejsme konzistentní,“ popisuje důvody slabší formy.
Navrch ztratil Davida Látala, jenž se zranil v Brně. „Měl zájem za nás hrát. Má ale špatnou diagnózu, jedná se o zkřížený í postranní vaz. Sám jsem si tím dvakrát v kariéře prošel, bude s tím mít hodně práce. To je otázka absence na osm až devět měsíců.“
Nabídky pro Dvorníka z Košic i Olomouce
Dvorník byl jedním z diskutovaných jmen po odchodu Pavla Hapala, přijmout mohl i laso z Košic nebo rozšířit lavičku Olomouce. „Je to citlivé téma, ale úvaha, že by k tomu mohlo dojít, souhlasí. Jednal jsem s vedením klubu, následně nedošlo úplně ke shodě, co se týče toho, abych šel k áčku,“ potvrzuje.
Kapitánem baníkovského béčka je nyní Dominik Simerský. Hráč, který v minulé sezoně přispěl ke zlínskému návratu mezi elitu. Ve 33 letech si však větší osobní cíle nedává, ačkoli mu jeden duel chybí k završení dvoustovky prvoligových startů. „Nemám to v hlavě. Ve Zlíně jsem nekončil sám od sebe, vypršela mi smlouva. To je život. Jsem připravený, kdyby bylo potřeba, ovšem áčko Baníku má v obraně spíš přetlak,“ upozornil.
Aspoň mohl pozorovat první kroky Jakuba Piry a Marka Havrana do velkého fotbalu. „Zpočátku jsem nedokázal odhadnout jejich kvalitu, ale podle toho, co jsem viděl na trénincích a v zápasech, není pro ně Baník konečná stanice. Kdyby je nevytáhli do áčka, hrajeme ve druhé lize do pátého místa,“ tvrdí Simerský, jenž trochu lituje, že jej příliv miliardářů do českého fotbalu minul.
Tuzemský fotbal je navíc společensky vnímán o poznání lépe než v minulosti. „Škoda pro nás starší, že to nepřišlo o deset let dřív. Vidíme úspěchy v pohárech, pro mladé kluky je to obrovská motivace. I cizinci mají vidinu si u nás vydělat slušné peníze,“ zamýšlí se a nelituje, že zaplul do druhé ligy.
„S trenérem Dvorníkem jsem ještě hrával. Navíc se Baník fungováním a zázemím i na úrovni béčka nedá srovnat s některými kluby, v nichž jsem působil předtím.“
V zimní pauze se Simerský seznámí s řadou nových tváří. Dvorník totiž plánuje zapojit další nováčky z kategorie U19 a třetiligových Vítkovic. „Momentálně by pro áčko mohl být zajímavý ještě Saša Komljenovič, ale po posledních výkonech nepřísluší příliš mluvit o hráčích, kteří by si zasloužili posunout nahoru,“ zůstává Dvorník příkrý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|14
|11
|2
|1
|32:11
|35
|2
Táborsko
|14
|10
|2
|2
|31:12
|32
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Příbram
|14
|6
|2
|6
|14:21
|20
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|12
Sparta B
|14
|5
|0
|9
|12:27
|15
|13
Prostějov
|14
|4
|2
|8
|15:21
|14
|14
Jihlava
|14
|3
|4
|7
|13:18
|13
|15
Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16
Kroměříž
|14
|3
|1
|10
|11:25
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup