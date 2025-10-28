Předplatné

Pira a Havran? Baník pro ně není konečná, říká Simerský. Kouč béčka: Bez nich nemáme sílu

Josef Dvorník se mohl stát trenérem Baníku, v béčku alespoň vypracoval talenty pro A tým
Josef Dvorník se mohl stát trenérem Baníku, v béčku alespoň vypracoval talenty pro A týmZdroj: FC Baník Ostrava
Asistent trenéra Opavy Josef Dvorník udílí pokyny
Zlínský Dominik Simerský
Petr Jaroň debutoval za Baník
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
David Šimek přišlápl Jakuba Piru a dostal druhou žlutou kartu
Marek Havran sleduje zakončení Jakuba Piry
Marek Havran z Baníku
16
Fotogalerie
Martin Pešout
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Baník tahají z bryndy naděje z béčka! Skvělý start druholigové rezervy do sezony odhalil hned několik slibných talentů, kteří byli záhy povoláni do hlavního týmu Ostravských. S tím pro změnu logicky nastaly problémy záložnímu celku v Chance Národní Lize, jenž poslední dva duely v Brně a Ústí nad Labem prohrál shodně 1:4. „Jsou to zásahy do naší ofenzivy, bez těchto hráčů nemáme sílu nahoře a nejsme kreativní,“ uznává trenér Josef Dvorník.

Jakub Pira, Marek Havran, Petr Jaroň, Abdullahi Bewene. Objevy z mládežnické líhně Baníku znal ještě před pár měsíci opravdu málokdo. Teď už je to jinak. Talentovaní fotbalisté patří do kádru prvoligového áčka, kde se rozhodně neztratili. Na druhou stranu po jejich odchodu logicky oslabila druholigová rezerva. A zatímco zpočátku sezony Dvorníkův soubor konkuroval i díky nim brněnským gigantům Zbrojovce s Artisem či Opavě, nyní se spíš ohlíží na konkurenty pod sebou.

„Bez Piry a Havrana nemáme sílu nahoře. Ofenzivní hráči jsou i Jaroň s Bewenem. Jsem rád, že jsou v áčku, pokud v nich vidí potenciál. Na tyto ztráty se nechci vymlouvat, jsme áčku k dispozici. Naše sestava reaguje i na mládežnickou Ligu mistrů. Můžeme si vytáhnout někoho z U19, ale taková kvalita tam není. Nemůžeme čekat, že do toho někdo vletí a hned se stane osobností. A to nám ještě Škrkoň odjede na MS sedmnáctek,“ bere situaci Dvorník realisticky.  

Bez opor proto přichází určitý pád tabulkou. „Naše chování je v obou boxech naivní. V posledních dvou podzimních duelech s Vlašimí a Kroměříží musíme zapracovat na tom, abychom nebyli směrem dozadu křehcí. Nechceme se zachraňovat do posledního kola jako minule. Sestupové vody jsou strašák, proto potřebujeme jeden z těch zápasů vyhrát. Nedokážeme udržet výkon po celý zápas a víckrát po sobě, což mi vadí. Nejsme konzistentní,“ popisuje důvody slabší formy.

Navrch ztratil Davida Látala, jenž se zranil v Brně. „Měl zájem za nás hrát. Má ale špatnou diagnózu, jedná se o zkřížený í postranní vaz. Sám jsem si tím dvakrát v kariéře prošel, bude s tím mít hodně práce. To je otázka absence na osm až devět měsíců.“  

Nabídky pro Dvorníka z Košic i Olomouce

Dvorník byl jedním z diskutovaných jmen po odchodu Pavla Hapala, přijmout mohl i laso z Košic nebo rozšířit lavičku Olomouce. „Je to citlivé téma, ale úvaha, že by k tomu mohlo dojít, souhlasí. Jednal jsem s vedením klubu, následně nedošlo úplně ke shodě, co se týče toho, abych šel k áčku,“ potvrzuje.  

Kapitánem baníkovského béčka je nyní Dominik Simerský. Hráč, který v minulé sezoně přispěl ke zlínskému návratu mezi elitu. Ve 33 letech si však větší osobní cíle nedává, ačkoli mu jeden duel chybí k završení dvoustovky prvoligových startů. „Nemám to v hlavě. Ve Zlíně jsem nekončil sám od sebe, vypršela mi smlouva. To je život. Jsem připravený, kdyby bylo potřeba, ovšem áčko Baníku má v obraně spíš přetlak,“ upozornil.

Aspoň mohl pozorovat první kroky Jakuba Piry a Marka Havrana do velkého fotbalu. „Zpočátku jsem nedokázal odhadnout jejich kvalitu, ale podle toho, co jsem viděl na trénincích a v zápasech, není pro ně Baník konečná stanice. Kdyby je nevytáhli do áčka, hrajeme ve druhé lize do pátého místa,“ tvrdí Simerský, jenž trochu lituje, že jej příliv miliardářů do českého fotbalu minul.

Tuzemský fotbal je navíc společensky vnímán o poznání lépe než v minulosti. „Škoda pro nás starší, že to nepřišlo o deset let dřív. Vidíme úspěchy v pohárech, pro mladé kluky je to obrovská motivace. I cizinci mají vidinu si u nás vydělat slušné peníze,“ zamýšlí se a nelituje, že zaplul do druhé ligy.

„S trenérem Dvorníkem jsem ještě hrával. Navíc se Baník fungováním a zázemím i na úrovni béčka nedá srovnat s některými kluby, v nichž jsem působil předtím.“

V zimní pauze se Simerský seznámí s řadou nových tváří. Dvorník totiž plánuje zapojit další nováčky z kategorie U19 a třetiligových Vítkovic. „Momentálně by pro áčko mohl být zajímavý ještě Saša Komljenovič, ale po posledních výkonech nepřísluší příliš mluvit o hráčích, kteří by si zasloužili posunout nahoru,“ zůstává Dvorník příkrý.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka14112132:1135
2Táborsko14102231:1232
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1472519:2123
7Ústí1563628:2321
8Příbram1462614:2120
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Chrudim1436517:2615
12Sparta B1450912:2715
13Prostějov1442815:2114
14Jihlava1434713:1813
15Vlašim1424815:2010
16Kroměříž14311011:2510
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů