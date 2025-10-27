Dukla našla cestu s formací 3-3-3-1. Holoubek chtěl využít stopery. Co vymyslel?
Po reprezentační přestávce Dukla potřebovala nakopnout. V lize táhla sérii tří porážek a hned šesti utkání bez vítězství. Na půdě rozjetého Jablonce tak trenérský štáb vymyslel nezvyklou taktiku v rozestavení 3-3-3-1 a odvezl si cenný bod. O týden později stejná formace pomohla k výhře 1:0 v klíčovém zápase se Slováckem a Pražané tak našli novou tvář. „Zatím nevím, jestli je to dobré nebo špatné, ale v tomhle systému nedostáváme góly a od toho se musíme odrazit,“ pochvaloval si trenér David Holoubek po sobotním vítězství.
Tři stopeři, jeden defenzivní záložník a dva wingbeci, trojice ofenzivních hráčů s velkou volností a jasný opěrný bod v podobě jednoho vysunutého útočníka na hrotu. Tak vypadalo základní rozestavení Dukly v posledních dvou utkáních, z nichž Pražané pokaždé odcházeli spokojení.
„Byli jsme těžko čitelní. Když sestavu viděl někdo, kdo sleduje fotbal a Duklu, tak nedokázal říct, jak se to na hřišti poskládá,“ usmíval se s jiskrou v oku kouč Holoubek po prvním úspěchu a remíze 0:0 v Jablonci.
„Mohlo to působit trochu zmatečně, protože do ofenzivy a do defenzivy jsme hráli něco jiného,“ doplnil ho křídelní hráč Michal Černák.
Průměrné postavení hráčů Dukly v utkání proti Slovácku. Dominik Hašek (18), Jaroslav Svozil (23) a Marios Purzitidis (37) tvoří obrannou trojku, Michal Černák (95), Samson Tijani (14) a Zlatan Šehovič (3) první záložní linii, Diego Velasquez (5), Marcel Čermák (19) a Jakub Kadák (26) ofenzivní řadu a na hrotu se pohybuje Michal Kroupa (9). • Wyscout
Přesně toho si pozorný divák mohl všimnout i na hřišti. Mužstvo v případě potřeby v rozehrávce někdy přecházelo i na systém 4-1-4-1, v hlubokém obranném bloku pak na 5-4-1.
Výsledkem jsou čtyři body a dvě nuly vzadu. To jsou pro tým s jedinou ambicí – nespadnout – velmi dobrá čísla. A právě od defenzivních postů vznikla myšlenka se specifickou formací. „Jednoho dne jsme seděli v kanceláři a říkali jsme si, že máme hodně velmi dobrých stoperů, a že bychom je chtěli všechny dostat na hřiště. Z toho vznikl tenhle hybrid, s kterým si v tréninku hrajeme,“ poodhalil Holoubek odkud vzešel impuls k netradiční proměně.
V obraně se Dukla semkla. V Jablonci i s trochou štěstí a pomocí gólmana Rihardse Matrevicse vynulovala aktuálního lídra tabulky, poslední Slovácko pak nepustila do žádné opravdu nebezpečné pozice.
Organizovaný chaos – wingbek zakončuje akci stopera
Velký potenciál nabízí neotřelé rozestavení i směrem do útoku. Jeden gól za dva zápasy sice není úplně snová vizitka, ale slibných příležitostí byla celá řada. Šance s celkovou hodnotou 2,13 očekávaného gólu za dvě utkání není tak marné číslo.
Hlavní ofenzivní zbraní Dukly jsou přitom nečitelnost a časté rotace většiny hráčů na place, které by se daly popsat jako organizovaný chaos. „Kluci jsou vnímaví, dobře vidí prostor a vědí o sobě navzájem,“ vyzdvihuje rychlou adaptaci celého týmu Holoubek.
Jasné místo si tak kromě gólmana drží jen prostřední stoper Jaroslav Svozil, defenzivní záložník Samson Tijani a připočítat by se dal ještě útočník, který zůstává většinu času nejvýš a do křídel se příliš nestahuje
Zbytek osazenstva má při hře s míčem povoleno, nebo možná spíš nakázáno, hodně často rotovat a mást soupeře neustálým prohazováním pozic a přehušťováním určitých prostorů. „Mně to vyhovuje,“ lebedí si křídelník Michal Černák, který v Jablonci nastoupil na pravé straně ofenzivní trojky a proti Slovácku pak o patro níž jako wingbek.
Právě on byl autorem jediné branky posledního klání, kdy Dukla po sérii vtipných rotací hráčů napříč všemi řadami vyšachovala Slovácko. Pojďme si celou akci rozebrat.
Vše začíná přesným dlouhým nákopem Mariose Purzitidise na dobře nabíhajícího Michala Černáka, který zůstává na čáře úplně odříznutý.
Úryvek z utkání Dukly Praha proti Slovácku • Petr Fantyš (Sport)
Dukla se usadí v útočné třetině a o deset sekund později se po několika rotacích rozjíždí rychlá a přímočará akce. Míč si bere pravý stoper Dominik Hašek, který si ho u lajny vymění s Diegem Velasquezem a rozbíhá se směrem k ose hřiště. Střelec Michal Černák v tu chvíli míří opačným směrem, tedy k postranní čáře a vytáhne s sebou stopera Andreje Stojčevského.
Úryvek z utkání Dukly Praha proti Slovácku • Petr Fantyš (Sport)
Pro přihrávku si sběhne Marcel Čermák, který na zádech udrží Martina Šviderského a vrací míč znovu Haškovi. V obraně Slovácka vzniká obrovská díra, kterou okamžitě vidí Michal Kroupa a Michal Černák.
Úryvek z utkání Dukly Praha proti Slovácku • Petr Fantyš (Sport)
Stoper Hašek tak dokončuje svůj velký podíl, posouvá míč směrem na Kroupu a ten jednoduše sklepává Černákovi, který se ocitá sám před brankářem a neomylně skóruje.
Úryvek z utkání Dukly Praha proti Slovácku • Petr Fantyš (Sport)
Gólovou akci tedy řídil pravý stoper a v pozici útočníka zakončoval pravý wingbek. „Nemám pozici, kde bych se cítil jasně nejlíp, ale dokážu zahrát na více pozicích,“ líčil své přednosti autor jediné branky záchranářského souboje, který u gólu dokonale využil své univerzálnosti.
Jak dlouho bude na první pohled bláznivá taktika s originálním rozestavením fungovat nelze odhadnout, ale realizační tým Dukly do české ligy jednoznačně přinesl další velmi zajímavý prvek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu