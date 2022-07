Do sestavy daleko, sparťan Souček může jít hostovat. Zájem má i Baník

Generálku proti Paksi FC, která zatáhla oponu za soustředěním Sparty v Rakousku, sledoval pouze v civilu. Z tribuny. Záložník Filip Souček se kouči Brianu Priskemu nevešel do základní sestavy ani mezi náhradníky. A to navzdory tomu, že ze zdravotních důvodů nemohli nastoupit další středopolaři Ladislav Krejčí mladší s Davidem Pavelkou. To je jasný signál, že by mladý fotbalista mohl být uvolněn na hostování. Podle informací iSport.cz je jedním z potenciálních zájemců i Baník.

Do letní přípravy vstupoval s nadějí. Filip Souček věřil, že mu podobná startovní čára po příchodu dánského trenéra Briana Priskeho a jeho kolegů pomůže, aby si v hierarchii Sparty uzmul pevnější pozici. Nyní, kdy je start nové sezony prakticky za dveřmi, je zjevné, že se mu to příliš nepovedlo.

Do generálky proti Paksi, kterou Sparta odehrála ve středu, vůbec nezasáhl. A ani nemohl, nebyl totiž v nominaci. Duel sledoval pouze v roli diváka. Přednost dostali jiní.

V základní sestavě se uprostřed hřiště poskládali Lukáš Sadílek, Jan Fortelný a Adam Karabec, v průběhu hry pak do akce naskočili i Michal Sáček s Kryštofem Daňkem. A to ještě nebyli k dispozici zdravotně indisponovaní Ladislav Krejčí mladší s Davidem Pavelkou…

Pro Součka je to poměrně zřetelný signál, že se s ním minimálně pro tuhle chvíli příliš nepočítá. I proto vstoupila do hry varianta, že by jednadvacetiletý mladík zamířil na hostování.

„V Rakousku jsme měli víc hráčů, včetně několika mladých kluků z akademie. Bylo to pro nás cenné, že jsme je mohli vidět několik dní v akci. V Praze ale tým zúžíme. Nemůžeme mít při tréninku na hřišti osmadvacet hráčů. Ale to je běžný proces,“ nechal se slyšet Priske.

Tahle redukce nejspíš potká i vlasatého záložníka. Ještě před pár týdny kolem Součka kroužili zájemci ze zahraničí, konkrétně portugalská Arouca či Inter Miami s majitelem Davidem Beckhamem.

Tyhle varianty ale nyní podle všeho nejsou ve hře, mnohem pravděpodobnější je přesun v rámci FORTUNA:LIGY. Podle informací redakce iSport.cz je o Součka zájem v Baníku, střed pole by rádi vyztužili i v Hradci Králové.

Zejména přesun do Ostravy by byl zajímavý z toho pohledu, že by se Souček znovu po pár týdnech setkal s trenérem Pavlem Vrbou. Pod jeho, tehdy ještě letenskou taktovkou, v minulé sezoně odehrál 19 ligových zápasů, v nichž si připsal branku a asistenci.

Nyní je ve hře, že na spolupráci naváží i na druhém konci republiky.

