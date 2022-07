Loni kapitánem na EURO, teď trénuje ve Spartě. Sparv dobře zná i Priskeho

Sparta minulý týden trochu v tichosti oznámila zajímavou posilu. Nejde ovšem o doplnění hráčského kádru, ale o rozšíření trenérského týmu… Novým asistentem kouče výběru do 16 let se stal Tim Sparv, bývalý finský fotbalista, který svou reprezentaci ještě na loňském EURO vedl do dvou utkání jako kapitán. „Moc mě oslovilo, jak se na Spartě s mládeží pracuje,“ řekl pro klubový web.