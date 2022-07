Čistý Kuchta! Případ červené karty má závěr: za Spartu v lize může hrát

Smí hrát, nesmí hrát? Smí hrát. Na neformálním setkání s novináři v úterý odpoledne vysvětlil předseda Disciplinární komise Richard Baček docela zapeklitý případ Jana Kuchty trestaného červenou kartou ještě v dresu Slavie těsně před svým zimním přestupem do Ruska. Za Spartu v nejbližším utkání domácí soutěže nastoupit může, žádný trest totiž uložený nemá.

Byl to perfektní zákrok, za něhož by byl každý brankář náležitě pochválen. Hráč z pole, tehdy Jan Kuchta, ale musel po červené kartě za úmyslnou hru rukou, kterou zabránil jasnému gólu, z placu. Divoká remíza 3:3 mezi Baníkem a Slavií byla zároveň posledním Kuchtovým startem v tuzemské soutěži, následně v lednu tohoto roku přestoupil do Lokomotivu Moskva.

A nesl si taky sebou udělený jednozápasový trest…

Ten se podle pravidel FIFA přenáší napříč asociacemi, platil tedy i pro ruské domácí soutěže. Tudíž pro ruský pohár i Premier Ligu. Jan Kuchta se ovšem navzdory tomu objevil v sestavě Lokomotivu proti druholigové Jeniseji v pohárovém klání.

Jenisej tenkrát šokovala celou federaci drtivou výhrou v Moskvě 4:0. Už tehdy se poprvé zmiňovalo, že Kuchta se zápasu neměl zúčastnit, protesty pak ale vznášel zejména příští soupeř, Chimki. Ten v následujícím ligovém zápase prohrál na půdě Lokomotivu 2:3, k čemuž Kuchta přispěl právě tím rozhodujícím třetím gólem. Poškození hosté chtěli protestovat, dovolávat se spravedlnosti…

Situace ale neměla jasné oficiální stanovisko, nikdo se ho nedobral, a tak český útočník dál pokračoval v angažmá, aniž by si fakticky onen trest pocházející z hráčova posledního utkání české ligy odstál.

Přesto…

„Disciplinární komise LFA se tímto případem v minulých týdnech intenzivně zabývala a měla k dispozici několik oficiálních dokumentů z Ruské fotbalové federace, a především pak nový záznam v systému FIFA TMS (FIFA Transfer Matching System), podle kterého nemá nyní hráč při návratu z Ruska do české ligy uvedenou žádnou sportovní sankci,“ konstatuje plochý fakt předseda DK Richard Baček.

„Především na základě tohoto záznamu můžeme potvrdit, že naše komise nyní neeviduje vůči hráči žádný disciplinární trest a ten tak může nastoupit za Spartu k prvnímu ligovému utkání soutěžního ročníku 2022/23,“ doplňuje Baček.

Takový trest by se totiž měl objevit při přestupu v hráčově kartě v rámci zmíněného Transfer Matching System, to je online platforma, která funguje pod správou FIFA více než deset let a používají ji všechny kluby členských zemí FIFA pro větší transparentnost a efektivitu různých úkonů mezi jednotlivými kluby a svazy.

Kuchtova karta ale musela být podle všeho ruským svazem v průběhu angažmá v Lokomotivu prostě „vyčištěna“, tím pádem zároveň neexistuje žádná překážka, na jejímž základě by 25letý útočník nemohl naskočit na konci července do prvního ligového kola za Spartu proti Liberci.