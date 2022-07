Lička oceňuje novinku iSport Index: Pomůže fotbalu i nám trenérům

Společně s Jaroslavem Hřebíkem byl přizván, aby pomohl s vývojem iSport Indexu. Jakmile pronikl do promyšleného mechanismu, byl Verner Lička unešen. Myšlenka přinést do FORTUNA:LIGY analytický nástroj ho velmi potěšila. „Jsem zvědavý na reakci veřejnosti a odborníků, protože pokud to přijmeme dobře, může nás to posunout zase o něco dál,“ říká prezident Unie českých fotbalových trenérů.

Takže se vám iSport Index zamlouvá?

„Příjemně jste mě překvapili. Jedná se o první implementaci dat do českého fotbalu. Z počátku jsem měl trochu obavy, říkal jsem si, jak to asi pojmete: aby to nebylo povrchní a subjektivní, ale to co mi bylo prezentováno, mě ohromilo. Je to propracovaný systém. iSport Index sleduje akci od zisku míče, mapuje její trasu a zaznamenává všechny události. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v praxi, a jaký to bude mít ohlas, protože jako trenér i hráč jsem zažil, že se v kabině řešily známky v novinách, ale tohle stojí na datech. Mám od toho velká očekávání.“

Bude index pomyslným zdviženým prstem a tlačit na aplikaci ofenzivního fotbalu?

„Tak bych se na to nedíval. Není to úplně bič, to je spíš pro vás novináře, ale spíš bych řekl, že by to měla být respektovaná zpětná vazba pro hráče, aby viděli, zda dělají to, co se od nich očekává. Je zřejmé, že konstrukce nám v Česku dělá největší potíže. Neumíme dobývat, hrát postupným útokem. Přitom z takových akcí v dnešním fotbale padá nejvíce branek, běžně třeba až po třicáté sekundě přípravné kombinace. U nás mají mužstva v průměru na akci dvanáct až patnáct vteřin.“

Stává se, že často vyletí v pár kolech hráč svými výkony, ale nedokáže je opakovat. Naopak hráč, který se bude konstantně držet vysoko v iSport Indexu, už může vykazovat opravdové kvality. Vymýtí podle vás iSport Index jednokolové rychlokvašky?

„Lépe bych to asi neřekl. Když to srovnám s fyzickými daty, tak ty přináší jasná a kompletní čísla. Vidíte, kdo toho kolik naběhal. Kolik metrů zvládl ve sprintu… Ale to ještě neznamená, že daný hráč odehrál dobrý zápas. Váš index znázorní, co reálně hráči na hřišti vytvoří. Jak se zapojují do ofenzivy. Jak jsou v ní platní. Svlékne je do naha.“

Čili ubyde vyzdvihování hráčů, kteří třeba podle dat nejsou tak výjimeční?

„Řeknu jeden příklad. Pamatuji si, že jednoho nejmenovaného českého reprezentanta všichni vychvalovali. Fanoušci, média, trenéři, experti… Ale pak se člověk podíval na data a zjistil, že z pozice středního záložníka měl za zápas jen 25 herních situací, což je v dnešním fotbale zoufale málo. Středopolař musí být daleko víc ve hře, víc se zapojovat, mít vliv na hru.“

Na druhou stranu reálně může docházet k situacím, že ačkoliv hráč dá gól, iSport Index mu nedá takový kredit, protože mu třeba ostatní atributy vůbec nevycházely. Je to podle vás dobře?

„Pro fanoušky to jistě bude téma k diskuzi, ale pro nás trenéry v tom právě bude všechno znázorněno. Zjistíme, že sice tu máme hráče, který umí dát gól, ale nemá jiné faktory, které se dnes dost sledují a jsou pro trenéry podstatné. A že takových, kteří se během zápasu toulají, pak dají gól a rozhodnou, je celkem dost. Spousta hráčů vypadá na první dobrou zajímavě, ale projedete si je daty a přijdete na to, že je vlastně nepotřebujete.“

Vítězem iSport Indexu by se v minulé sezoně stal brazilský křídelník Ewerton. Co to podle vás vyjadřuje?

„V tom je všechno. Vůbec mě nepřekvapuje, že vyhrál zrovna on. Patrně byl u něj někde blízko i Adam Hložek (3. místo), ale co se týká kvality hry v různých prostorech, konzistencí výkonů v zápasech byl pro mě Ewerton jedním z nejvýraznějších hráčů ve FORTUNA:LIZE.“

Ukazuje to třeba, že klasický hroťák nemusí nutně iSport Index ovládnout?

„Druhý byl třeba Ladislav Almási z Baníku. Mladý útočník, který přišel do české ligy a vstřelil 16 branek. To zní skvěle. Ale už je to vysoký hroťák, který se tolik nezapojuje do výstavby hry, není u konstrukce, v předfinální fázi. On je u finálního řešení. Kdežto Ewerton je úplně jiný typ. Může hrát na křídle, na desítce a řeší mnohem více herních situací. Má větší vliv na zrod ofenzivních akcí.“

Kdybyste měl říct jméno, které ovládne nadcházející sezonu?

„Myslím si, že budou trochu zvýhodněni hráči ze silnějších klubů. Byl by rozdíl, kdyby Ewerton působil třeba ve Zlíně či ve Slavii. Jsou to dvě odlišná prostředí, jiné herní styly. V každém je hráč jinak často u míče. Proto tipuji, že vítězem iSport Indexu bude někdo z prvních třech klubů. Možná top pěti. Samozřejmě by bylo zajímavé, kdyby to byl nějaký objev z jiných celků, ale myslím si, že dostat se přes hráče z kádrů Slavie, Sparty a Plzně bude složité.“

A svého favorita máte?

„Určitě znovu Ewerton. Je to na českou ligu nadstandardní hráč. Prosadil se v Pardubicích, v Mladé Boleslavi a nyní je ve špičkovém kádru, takže by se měl posunout ještě na vyšší level.“

5 zásadních atributů, které ovlivňují skóre



1. Gól

Vstřelení gólu je nejlépe hodnocená složka iSport indexu, která má pro každého hráče stejnou hodnotu, ať už padne odkudkoliv a za jakéhokoliv stavu.

2. Asistence

Asistenty hodnotíme podle toho, do jakého prostoru směřují přihrávku. Pas do vyložené šance, zpravidla uvnitř pokutového území, je oceněn lépe než přihrávka ke gólu, jež padl zpoza vápna.

3. Střela

U střel sledujeme lokaci střelce. Pokud hráč střílí z dobré pozice uvnitř vápna, získá víc bodů, než pokud by vystřelil ze vzdálenosti 30 metrů. Avšak pokud hráč nepromění vyloženou šanci, je mu skóre odečteno. Vyloženou šanci definujeme na základě minimální hodnoty očekávaných gólů (xG) 0,25. Z této pozice by měl podle matematického modelu padnout alespoň 1 gól ze čtyř střel.

4. Klička

iSport index oceňuje úspěšné dribléry. Stejně jako u střel a přihrávek, tak i u kliček zohledňujeme počáteční lokaci. Čím blíže soupeřově bráně je klička provedena, tím více bodů si driblér připíše.

5. Zisk míče

Hráči získávají body za zisk míče v nebezpečném prostoru. Opět platí přímá úměra, že čím blíž k bráně soupeře hráč míč získá, tím víc bodů získá.

Metodika výpočtu

Každé utkání nabízí kolem 1500 událostí. Jde o přihrávky, souboje, střely, auty, rohy, odkopy od brány, fauly… Registrujeme celkem 16 položek, které se pak dělí ještě na podrobnější údaje. U přihrávek třeba jejich směr, délka, specifikace (přihrávka do útočné třetiny/do vápna). To samo o sobě by na identifikaci útočných králů nestačilo, a tak se vše zpracovává dál. Jak? Základ metodiky navržen na myšlence metriky „non-shot – model“. Je to model hojně používaný v zámoří a vychází z toho, jak míč putuje po trávníku. Hřiště jsme rozdělili na 162 zón a každé zóně je přiděleno skóre. To vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou je možné z dané zóny dosáhnout gólu.

Červená zóna (viz obrázek níž) = skóre 0,038 = pravděpodobnost, že tým drží míč v této zóně a z akce vstřelí gól, jsou necelá 4 %. Každá akce v zóně je ohodnocena. Čím blíž je k bráně soupeře, tím má větší hodnotu. Po proběhnutí algoritmu se ještě výsledná hodnota iSport Indexu pro lepší interpretaci přepočítá na stupnici 1 - 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší). Do každého utkání vstupuje hráč s hodnotou 5, ke které mu jsou body přičítány či odečítány.

CO JE ISPORT INDEX A PŘÍKLAD JEHO VÝPOČTU >>>