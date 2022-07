Hubníkův konec kariéry: Pan Minář mi nabídl béčko. V Olomouci je dusno

Pokračování v kariéře by si ligový veterán Roman Hubník dokázal představit. V 38 letech má pocit, že by měl stále Sigmě, co dát. Chování představitelů olomouckého klubu na konci minulé sezony ho ale natolik otrávilo, že s fotbalem seknul. Sportovní ředitel Ladislav Minář Hubníkovi a Michalu Vepřekovi na špolečné schůzce oznámil, že má pro ně smlouvu do B-týmu. Bez předchozí domluvy či komunikace. „Nesetkal jsem se nikde s něčím podobným,“ nechápe Hubník v rozhovoru pro sport.cz jednání ze strany klubu a jeho zástupce.

Roman Hubník zájem pokračovat měl. Nicméně kvůli rodině jedině v Olomouci, kde poprvé nakoukl do velkého fotbalu a cítí se tam být doma. V rozhovoru přiznal, že ho velmi potěšila nabídka Brna, ale Hubník byl jasně nastavený. Buď Sigma, nebo konec kariéry.

Rozhodování mu usnadnil sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář. Ten Hubníkovi a dalšímu obránci Michalu Vepřekovi deset dní před koncem minulé sezony řekl, že do áčka s nimi nepočítá. „Oznámil nám, že jsme staří, často zranění a nabídl nám smlouvu do béčka,“ říká Hubník, který měl chuť ze schůzky hned odejít.

Zůstal kvůli parťákovi Vepřekovi, který nakonec o rok v Sigmě prodloužil a většinu následující přípravy odehrál za B-tým. „V tu chvíli jsem věděl, že já s fotbalem končím,“ říká zkušený obránce, který si zahrál v Plzni, na Spartě ale i v zahraničí. V Rusku oblékal dres FK Moskva, v bundeslize působil v Hertě Berlín.

„Kolem sebe jsem slýchal, že by chtěla Sigma zřídit funkci mentora v béčku a toto místo obsadit mnou. Jenže pan Minář se se mnou na toto téma nikdy nebavil,“ zlobí se kvůli jednání ze strany zástupce klubu.

Hubník (38) se loučí: nejlepší obránce, kterého jsem trénoval, vzpomínal "John" Uličný Video se připravuje ...

Naštval ho už výstup ředitele klubu na besedě s fanoušky. „Pan Minář tam uvedl, že na podzim jsem byl s Florentem (obránce Poulolo) u nejvíce branek. Mně do očí nic neřekl. Takový argument nebyl vůbec na místě. Mohl bych ho obrátit proti němu. Že za osm let, co je v Olomouci, klub dvakrát sestoupil do druhé ligy.“

Minář si podle Hubníka své jednání rozmyslel a nakonec mu nabídl prodloužení smlouvy (bez ohledu, zda by nastupoval v A či B týmu). To už ale Hubník odmítl. Necítil důvěru. „Víte, když zmačkáte papír, hodíte ho do koše a za čtrnáct dnů ho vytáhnete a chcete ho narovnat, nikdy se vám to nepodaří.“

Rozhodl se věnovat se více rodině a podnikání (má firmu na skládání a servis elektrokol a podobných dopravních prostředků) a bude nastupovat za Chválkovice v 1.A třídě Olomouckého kraje.

Na Sigmu ale nezanevřel, s lidmi z vedení však vztahy zřejmě nenapraví. „Mám problém s lidmi, kteří řídí první dva týmy. Je v nich cítit dusno,“ říká Hubník. „V Plzni jsem mohl kdykoli přijít za panem Šádkem a daný problém řešit. Pan Minář za mnou za dva roky ani jednou nepřišel, nezeptal se mě, jestli jsem spokojený a tak.“

Podle Hubníka naopak Minářovo chování neblaze působí na hráče. „Většinou jsem ho viděl naštvaného. Vpálil do kabiny, rozkopal věci, řval po nás. Nedovedu si představit, že bych za ním šel se soukromou věcí. Tohle kluci v kabině cítí, tohle je kámen úrazu Sigmy,“ říká třicetinásobný bývalý český reprezentant.

Od fanoušků ale Hubník cítil, že si přáli, aby zůstal a ještě hrál. Podle něj spousta z nich tento problém ve vedení klubu vidí. „V Olomouci je vydýchaný vzduch. Bavím se se skalními fanoušky, kteří jsou z celé situace v Sigmě otrávení,“ říká.

O konci má nicméně jasno. „Nejsem typ, který za tři měsíc řekne, že se vrací,“ prohlásil Hubník na závěr rozhovoru i celé své kariéry.