INSIDER s Kotalem: Slavia má cizinců moc, Spartě ti nečitelní naopak chybí

Po třech letech přišla o nadvládu v tuzemském fotbale a hodlá ji do svých rukou vrátit. Jenže Slavii to chce vedle Plzně překazit také „nová“ Sparta, která se rozhodla pod velením trenéra Briana Priskeho vsadit na zbraně typické právě pro červenobílého rivala. „Bude to vyrovnané, těším se,“ říká kouč Václav Kotal – host prvního, speciálního dílu fotbalového magazínu LIGOVÝ INSIDER, jenž se vrací se startem nejvyšší soutěže na web iSport.cz. Kotal ovšem zároveň netají rozpaky nad tím, jakým dojmem letenský tým na startu sezony působí. „Složení mužstva zatím není takové, abychom mohli říct: Bude to fungovat,“ míní. To, že žádné změny naopak nenachystal plzeňský kolega Michal Bílek, pak přijímá s pochopením…