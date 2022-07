iSport index najde hráče s ofenzivním přínosem. Jak? Odpověď ve videu

Kdo z hvězd FORTUNA:LIGY má největší ofenzivní přínos? Od sezony 2022/23 to bude na základě přesných dat poprvé měřit a hodnotit iSport index. „Jedná se o první implementaci dat do českého fotbalu,“ pochvaluje si projekt deníku Sport a webu iSport.cz Verner Lička. A jak to funguje? Podívejte se na VIDEO.

„Zpočátku jsem měl trochu obavy, ale to co mi bylo prezentováno, mě ohromilo. Je to propracovaný systém. iSport Index sleduje akci od zisku míče, mapuje její trasu a zaznamenává všechny události,“ říká uznávaný odborník Lička.

iSport Index je postaven podobně jako tzv.„expected possession“, tedy již známý model očekávaných gólů a v podstatě určuje míru nebezpečí pro soupeře na základě toho, co se aktuálně na hřišti děje.

Důležité role v něm hrají zápasové události (přihrávka, souboj, střela či klička). Pro výsledek je pak důležitá jejich lokace. Výsledky budou vycházet po každém kole v deníku Sport i na webu iSport.cz.

Model byl aplikován na posledních pět sezon FORTUNA:LIGY, přičemž uplynulý ročník by ovládl Ewerton, šikovný Brazilec, jenž v létě posílil Slavii.

5 zásadních atributů, které ovlivňují skóre

1. Gól Vstřelení gólu je nejlépe hodnocená složka iSport indexu, která má pro každého hráče stejnou hodnotu, ať už padne odkudkoliv a za jakéhokoliv stavu.

2. Asistence Asistenty hodnotíme podle toho, do jakého prostoru směřují přihrávku. Pas do vyložené šance, zpravidla uvnitř pokutového území, je oceněn lépe než přihrávka ke gólu, jež padl zpoza vápna.

3. Střela U střel sledujeme lokaci střelce. Pokud hráč střílí z dobré pozice uvnitř vápna, získá víc bodů, než pokud by vystřelil ze vzdálenosti 30 metrů. Avšak pokud hráč nepromění vyloženou šanci, je mu skóre odečteno. Vyloženou šanci definujeme na základě minimální hodnoty očekávaných gólů (xG) 0,25. Z této pozice by měl podle matematického modelu padnout alespoň 1 gól ze čtyř střel.

4. Klička iSport index oceňuje úspěšné dribléry. Stejně jako u střel a přihrávek, tak i u kliček zohledňujeme počáteční lokaci. Čím blíže soupeřově bráně je klička provedena, tím více bodů si driblér připíše.

5. Zisk míče Hráči získávají body za zisk míče v nebezpečném prostoru. Opět platí přímá úměra, že čím blíž k bráně soupeře hráč míč získá, tím víc bodů získá.

Metodika výpočtu

Každé utkání nabízí kolem 1500 událostí. Jde o přihrávky, souboje, střely, auty, rohy, odkopy od brány, fauly… Registrujeme celkem 16 položek, které se pak dělí ještě na podrobnější údaje. U přihrávek třeba jejich směr, délka, specifikace (přihrávka do útočné třetiny/do vápna). To samo o sobě by na identifikaci útočných králů nestačilo, a tak se vše zpracovává dál. Jak? Základ metodiky navržen na myšlence metriky „non-shot – model“. Je to model hojně používaný v zámoří a vychází z toho, jak míč putuje po trávníku. Hřiště jsme rozdělili na 162 zón a každé zóně je přiděleno skóre. To vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou je možné z dané zóny dosáhnout gólu.

Červená zóna (viz obrázek níž) = skóre 0,038 = pravděpodobnost, že tým drží míč v této zóně a z akce vstřelí gól, jsou necelá 4 %. Každá akce v zóně je ohodnocena. Čím blíž je k bráně soupeře, tím má větší hodnotu. Po proběhnutí algoritmu se ještě výsledná hodnota iSport Indexu pro lepší interpretaci přepočítá na stupnici 1 - 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší). Do každého utkání vstupuje hráč s hodnotou 5, ke které mu jsou body přičítány či odečítány.

Vzorový výpočet na jedné akci

Zónově rozdělené hřiště iSport Indexu: čím blíž bráně soupeře, tím vyšší skóre vycházející z vyšší pravděpodobnosti vstřelit gól • Foto Sport

Hráč 1 získá míč v zóně s hodnotou 0,007 a postupuje do zony 0,014. Odtud přihraje do červené zóny

Hráč 2 přesně přihraje z červené zóny (0,038) do modré (0,050)

Hráč 3 vystřelí na bránu z modré zóny (0,050)

Skóre hráčů v akci

Hráč 1: 0,007 (zisk míče) + 0,007 (posun míče 0,014-0,007) + 0,024 (přihrávka z fialové zóny do červené = 0,038 – 0,014) = 0,038

Hráč 2: 0,012 (přihrávka 0,050 – 0,038) = 0,012

Hráč 3: 0,050 (skóre zóny) + xG střely

Index hráčů za zápas je suma skóre všech jeho akcí v zápase. Skóre se přepočítá na stupnici 1 – 10. Skóre zón je zaokrouhleno na 3 desetinná místa

Zdroj dat: Wyscout, vlastní výpočty