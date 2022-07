Dloubák: Kdo sestoupí z ligy? Brno nebudovalo dlouho, Teplice oslabily

Vyjde Mladé Boleslavi cesta s omlazením kádru, anebo skončí Středočeši jako obvykle? Bude Slovácko znovu katem velkých soupeřů a co stálice Liberec s netradiční cestou s Lubošem Kozlem? A co boj o záchranu, bude i po této sezoně mezi elitou druhé největší město republiky, nebo se rozdíl mezi první a druhou ligou ukáže jako příliš velký? A co všichni další?

O tom všem a mnohém dalším v novém díle Dloubáku diskutují redaktoři deníku Sport Jiří Fejgl a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait.

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Každé pondělí, a po fotbalových Studiích iSport.cz. Všechny díly Dloubáku najedete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport.

0:00 Na co se nejvíc těšit v lize a kdo dojde nejdál v Evropě?

10:58 Objeví Slavia znovu své zlaté mojo?

17:55 Vyjde Spartě cesta s Brianem Priskem a stojí na něm budoucnost Rosického?

27:02 Obhájí Plzeň titul a vydrží Slovácko na špičce?

38:00 Co boj o šestku a bude Baník s Vrbou konečně v pohárech?

47:08 Kdo skončí uprostřed tabulky a co přinese Jablonci Horejš? Polepí se budoucnost Severočechů?

61:55 Kdo spadne z ligy?