ANALÝZA gigantů: Poker o titul? Slabiny obhájce i nutnost návratu

Plzeň, Slavia, Sparta. Obsazení boje o mistrovský titul by se nemělo ani v téhle sezoně měnit. Ale nuda to nebude. Na všech třech adresách se událo dost změn. Kdo má po letních zásazích nejvíc nabito? Nabízíme velkou analýzu, kterou deník Sport připravil v rámci předligového speciálu Sport Magazínu a nabízíme ji i v rámci sekce iSport Premium. Vezměme to popořádku.