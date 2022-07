iSport Index: Data pomáhají, říká Kotal. Tipování „miluje“, kdo je favorit?

Vyzdvihnout hráče s největším ofenzivním přínosem a podpořit útočný fotbal jako takový – to je cíl iSport Indexu, který bude od nové sezony poprvé měřit a hodnotit výkony všech fotbalistů FORTUNA:LIGY. Sleduje akci od zisku míče, „trasuje“ ji a zaznamenává šestnáct událostí na hřišti rozděleném do zón: vedle gólů či asistencí jsou to střely, rohy, kličky, přihrávky či souboje. Výsledky budou vycházet po každém kole v deníku Sport i na webu iSport.cz. „Trenér, který by měl k dispozici dostatek dat, a nevyužil je, by byl sám proti sobě. Jsou strašně důležitá, vytváří perfektní podklady,“ říká ve speciálním videorozhovoru expert Václav Kotal.