SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:2. Šokující krach! Kuchtův blikanec za červenou

Jen několik desítek minut před výkopem premiérové ligové bitvy se postavil před kamery stanice O2 TV. Bylo o čem mluvit…

„Ve Spartě jste pod tlakem vždycky. Nemyslím, že bude na trenéry větší. Na mě určitě ano a je to v pořádku,“ vykládal sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V ten moment ještě nevěděl, co bude následovat. Sparta si totiž po Evropě uřízla ostudu i na domácí půdě. Místo reparátu za Viking se konala další rudá svatba. Krváceli totiž výhradně domácí. Výsledkově, herně i skutečností, že útočník Jan Kuchta dostal v úplném závěru za šlápnutí na libereckého gólmana Oliviera Vliegena červenou kartu.

„Výsledek není dobrý, nejsem spokojený stejně jako všichni, kteří Spartě přejí. Takhle ztratit utkání, to není akceptovatelné. Ale tak to je,“ prohodil viditelně zklamaný trenér Brian Priske.

Sparta tak ani ve třetím soutěžním zápase v nové sezoně nenašla recept na úspěšný výsledek. Remíza, porážka, porážka. To je smutné resumé klubu, jenž v létě nastoupil na novou cestu. Věřil, že je konečně správná. Teď se ale jeví být ztracen po pouhých pár krocích.

Dánský kouč přitom chtěl své hráče po průšvihu ve Stavangeru podržet, i proto udělal pouze jednu změnu v sestavě. Místo Tomáše Wiesnera dostal na pravém kraji obrany prostor Jan Mejdr. Veškeré taktické plány ale mohli domácí naházet do koše už po 65 vteřinách hry, když přímý kop Christiana Frýdka z levého křídla proskákal až za záda překvapeného brankáře Dominika Holce.

Poučení? Ale kde že…

O necelých dvacet minut později Pražané nepokryli rohový kop, po teči Theodora Gebre Selassieho na přední tyči si balon do vlastní sítě srazil Jaroslav Zelený.

„Klíč byl v úvodním gólu a našem prvním poločase. Věděli jsme, že je důležité do utkání dobře vstoupit. Sparta neuspěla v Evropě a raněné zvíře vždycky nejvíc kouše. Kdybychom začátek nezachytili, bylo by to strašně těžké utkání,“ věděl trenér hostů Luboš Kozel. „Začít třemi body na Spartě, to je pro nás sen.“

Pro domácí naopak horor. I proto víc než třináct tisíc fanoušků v letenských ochozech začalo bouřit. Pískot, své si vyslechli i členové sparťanského vedení. „Že jsou fanoušci naštvaní, to je v pořádku. Po těchto výsledcích je to fér. Mohou být kritičtí i ke mně, jsem za mužstvo zodpovědný,“ upozornil Priske.

Slovan si nicméně zaslouží slova uznání. Na favorita byl precizně připraven. Severočeši poctivě bránili, dařil se jim rychlý přechod od útoku, v předfinální fázi se navíc mohli opřít o nadstandardní výkon tvořivého Christiana Frýdka.

I proto Sparta svého soupeře nepřehrávala. Ano, možná měla optickou převahu, ale tím to končilo. Nebezpeční domácí nebyli téměř vůbec. První střelu na branku si připsali až v závěru prvního poločasu, kdy Kuchta v samostatném úniku trefil jen výborně chytajícího Vliegena.

Po změně stran Priske sáhl do sestavy. Vsadil na diamant se dvěma útočníky, na plac napochodovali Tomáš Čvančara s Casperem Höjerem, po nich i Kryštof Daněk. A právě novic v letenském kádru čtvrt hodiny před koncem snížil. Vzápětí mohl vyrovnat Čvančara, jeho hlavičkovou tutovku ale Vliegen odmítl.

„Ve druhém poločase jsme si vytvořili dost šancí, abychom minimálně vyrovnali. Bohužel se nám to nepovedlo. Jsme v těžké situaci, ale dostaneme se z ní jen tvrdou prací. Jiný lék neexistuje,“ zdůraznil Priske.

Už je nejvyšší čas…

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 75. Daněk Hosté: 2. Frýdek, 19. Zelený (vl.) Sestavy Domácí: Holec – Mejdr, Sörensen, Hancko (C), Zelený – Pešek (69. Juliš), Sadílek, Fortelný (69. Daněk), Karabec, Haraslín (8. Minčev, 60. Čvančara) – Kuchta. Hosté: Vliegen – Gebre Selassie (C), Talovierov, Prebsl, Mikula – Doumbia, Červ (67. Purzitidis), Ghali (38. Van Buren), Frýdek (77. Mara), Matoušek II (67. Mészáros) – Rondić (77. Rabušic). Náhradníci Domácí: Vorel, Ryneš, Čvančara, Pavelka, Minčev, Daněk, Sáček, Höjer, Panák, Wiesner, Juliš Hosté: Mészáros, Višinský, Rabušic, Van Buren, Preisler, Michal, Purzitidis, Mara, Polyák, Stejskal Karty Domácí: Sadílek, Čvančara, Kuchta (č) Hosté: Purzitidis, Kozel, Vliegen Rozhodčí Szikszay – Mokrusch, Volf Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 13 275 diváků

Klíčové momenty zápasu:

Priskeho fén. Po zápase si svolal všechny sparťany do kolečka a vyříkává si zápas Video se připravuje ...

Sparta - Liberec: Kuchta surově kopl Vliegena do hlavy, po zásahu VAR dostal červenou! Video se připravuje ...

Sparta - Liberec: Neskutečný tlak, Hanckova sražená rána zamířila vedle brány Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Liberec: Čvančara měl na hlavě druhý gól domácích! Vliegen skvěle zasáhl Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Liberec: Naděje pro Letenské, Daněk dorazil Čvančarův pokus do sítě! 1:2 Video se připravuje ...

Sparta - Liberec: Neuvěřitelnou Höjerovu pumelici vytáhl Vliegen na břevno! Video se připravuje ...

Sparta - Liberec: Kuchta se hnal za míčem, Vliegena v nájezdu ale nepřekonal! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Liberec: Minčevův centr si Vliegen málem srazil do vlastní sítě! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Liberec: Dvojitý šok! Frýdkův roh si Zelený srazil do sítě, 0:2 Video se připravuje ...

Sparta - Liberec: Tečovanou Talovjerovu ránu do šibenice skvěle vytáhl Holec! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Liberec: Dvojité trable pro Letenské, zranil se Haraslín a naloženo dostal Hancko Video se připravuje ...